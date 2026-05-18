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  6. Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz

Landesliga Württemberg Staffel 1 Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz

Landesliga Württemberg Staffel 1: Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz
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Für den Torschützen Patrick Sirch und den GSV wird es eng in der Landesliga. Foto: Baumann

Weil die Mannschaft von Marcus Wenninger die zahlreicher Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzt steht am Ende ein 2:3 beim TSV Schorndorf.

Die Luft für Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim wird immer dünner. Am Sonntag kassierten die Gelb-Schwarzen eine 2:3-Niederlage beim Tabellen-Dritten SG Schorndorf. Dabei hatten die Pleidelsheimer das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit dominiert. Umso bitterer fühlt sich die Niederlage an. „In der ersten Halbzeit hatten wir sieben, acht 100-prozentige Torchancen. Zweimal haben wir am leeren Tor vorbei geschossen“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Von Schorndorf kamen zwei, drei gute Möglichkeiten.

 

Fast alle Pleidelsheimer Akteure hatten ihre Möglichkeiten. Die besten vergaben Robin Slawig und Patrick Sirch. „Eigentlich hätten wir zur Pause mit vier Toren führen können. Nach der Pause hat uns Schorndorf dann gezeigt, wie man aus wenigen Chancen drei Tore macht.“ Matthias Morys (54.), Maximilian Schulz (64.) und Moritz Zutz (68.) brachten die Gastgeber binnen einer Viertelstunde mit 3:0 in Führung.

Schorndorfer nutzen Schwächephase des GSV gnadenlos aus

Es war die einzige Schwächephase der Pleidelsheimer, die danach weiter kämpften. Tim Ranzinger (71.) und Patrick Sirch (84.) verkürzten auf 2:3. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen, obwohl es mehrere Chancen gab. „Das tut gerade sehr weh. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. “, so Wenninger. Da die Spvgg Satteldorf ihr Spiel am Freitagabend gewann, beträgt der Rückstand der Pleidelsheimer auf den Relegationsplatz aktuell drei Punkte.

Zudem haben die Pleidelsheimer das deutlich schlechtere Torverhältnis. In den drei verbleibenden Spielen haben die Gelb-Schwarzen nun jede Menge Druck, wenn es wenigstens mit dem Relegationsplatz noch klappen soll. Theoretisch ist auch noch der direkte Klassenerhalt möglich.

Der Rückstand auf den TSV Heimerdingen, gegen den der GSV noch spielt, beträgt allerdings schon sieben Punkte. Daher muss der Fokus auf dem Erreichen des Relegationsplatzes liegen. Am kommenden Freitag ist die Sport-Union Neckarsulm in Pleidelsheim zu Gast.

GSV Pleidelsheim: Lück – Kevin Sirch, Tränkle, Weindl (67. Tutsch) – Schlipf, Slawig (82. Kunberger), Bender (58. Ranzinger), Pfeiffer, Vejselovic, Porubek (55. Lang) – Patrick Sirch

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