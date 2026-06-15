Den Landessieg als Energiespar-Meister hat die Schule am Steinhaus in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in der Tasche. Noch bis 17. Juni geht es nun um den deutschlandweiten Erfolg.

Einen Titel hat die Schule am Steinhaus in Besigheim bereits sicher: Sie wurde Landessieger beim Energiesparmeister-Wettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler des SBBZ-Lernen (Förderschule) überzeugten die Jury laut einer Mitteilung vom Veranstalter co2online mit ihrem Projekt „Nachhaltige Schulpizza“. Damit zeigen sie, wie Klimaschutz lecker, regional und innovativ gelingen kann.

Und das geht so: Das Mehl für den Teig wird per Bus im Nachbarort abgeholt, Tomaten bauen die Jugendlichen selbst an, der Strom für den Solarofen stammt aus der schuleigenen Powerstation, und selbst genähte Upcycling-Stoffservietten werden gewaschen und wiederverwendet. Die Pizza wird regelmäßig im Schülercafé, bei Festen und auf Einladung an anderen Schulen verkauft. Als Landessieger erhält die Schule 2500 Euro Preisgeld.

Im Wettbewerb mit den anderen Landessiegern

Noch bis Mittwoch, 17. Juni, geht es für die Schülerinnen und Schüler auf bundesweiter Ebene weiter: Als Landessieger wetteifert die Schule im Online-Voting mit den Preisträgerschulen der anderen 15 Bundesländer. Abgestimmt werden kann auf www.energiesparmeister.de/voting. Gelingt es der Schule, Bundessieger zu werden, winken weitere 2500 Euro. Die Preisverleihung findet am 26. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt.

Neben dem Preisgeld erhält die Schule Unterstützung bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Dafür übernimmt die Kreissparkasse Ludwigsburg die Patenschaft: „Die Schule am Steinhaus beweist, dass Klimaschutz nicht nur machbar ist, sondern auch kreativ und lecker sein kann“, sagt Isabel Kurz, Sprecherin der Kreissparkasse. „Als Pate freuen wir uns, zum Erfolg dieses Projektes beizutragen und gemeinsam mit der Schule Zeichen zu setzen – für eine starke Region und eine lebenswerte Zukunft.“

Mehr als 55.000 Teilnehmer – das ist neuer Rekord

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“ und gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online realisiert den Schulwettbewerb zum 18. Mal. Dieses Jahr beteiligten sich mehr als 55.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte – Rekord.