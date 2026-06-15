Den Landessieg als Energiespar-Meister hat die Schule am Steinhaus in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in der Tasche. Noch bis 17. Juni geht es nun um den deutschlandweiten Erfolg.
15.06.2026 - 17:15 Uhr
Einen Titel hat die Schule am Steinhaus in Besigheim bereits sicher: Sie wurde Landessieger beim Energiesparmeister-Wettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler des SBBZ-Lernen (Förderschule) überzeugten die Jury laut einer Mitteilung vom Veranstalter co2online mit ihrem Projekt „Nachhaltige Schulpizza“. Damit zeigen sie, wie Klimaschutz lecker, regional und innovativ gelingen kann.