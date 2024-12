Nach brutalem Mord in Stuttgart-Ost

Eine Frau wird in Stuttgart von ihrem Ehemann angegriffen, sie erstickt förmlich unter seinem Gewicht. Die Leiche verschwindet für Monate. Das Gericht glaubt dem Angeklagten kaum ein Wort.

red/dpa/lsw 19.12.2024 - 12:52 Uhr

Nach dem Mord an seiner Ehefrau ist ein geständiger Mann vor dem Landgericht Stuttgart zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 135 Kilogramm schwere Deutsche hatte seiner 52-jährige Ehefrau nach Überzeugung der Kammer in der gemeinsamen Wohnung in Stuttgart-Ost von hinten ein Handtuch um den Hals geschlungen, sie mit seinem Körpergewicht auf dem Bett niedergedrückt und mit einem Kissen erstickt.