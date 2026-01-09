Mordkomplott eines frustrierten Mitarbeiters gegen den verhassten Chef? Eine geschmacklose Fantasie unter Freunden? Oder der Auswuchs einer kranken Seele? Vor dem Landgericht Stuttgart steht derzeit ein 47 Jahre alter Polizist aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis), der einen mutmaßlichen Mafia-Unterstützer beauftragt haben soll, den eigenen Vorgesetzten anzugreifen. Der zweite Prozesstag zeigte auf, welche Folgen das Bekanntwerden dieses Sicherheitslecks hatte – und wie eng die Freundschaft zwischen dem mutmaßlichen Mafioso und dem Schutzmann aus Fellbach tatsächlich war.