35 Jahre hat ein Richter Recht gesprochen – zuletzt am Landgericht Stuttgart. Jetzt ist er pensioniert und verliert am Heimcomputer offenbar jedes Maß.

Eberhard Wein 03.12.2024 - 17:01 Uhr

Auf seinem Profilbild bei Facebook steht Werner H. an einer Bar, das Pilsglas in der Hand. Er lächelt freundlich. Im Hintergrund reihen sich sechs Zapfhähne. Vor 20 Jahren hätte H. seine böse Bemerkung über Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vielleicht in der vergleichsweise intimen Atmosphäre einer Kneipe gemacht. „Dann hätte man ein Bier getrunken und alle wären heimgegangen“, sagt der Staatsanwalt. Doch die unendlichen Weiten des Internets sind kein Stammtisch. Habeck sei ein „Vollidiot“, „beliebt wie Hundekot, nur schwerer abzuschaben“, verbreitete H. dort per Facebook-Post und Massenmail. Neben zahlreichen Medien und Privatpersonen beglückte er auch staatliche Stellen, darunter die bayerische Staatskanzlei. Sie leitete das Pamphlet nach Baden-Württemberg weiter. Und deshalb sitzt er nun hier, auf der Anklagebank im Tübinger Landgericht.