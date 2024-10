Im Oberen Filstal herrscht die Sorge, dass der Planfeststellungsbeschluss für den A 8-Ausbau dieses Jahr nicht kommt. Denn damit würde sich der Ausbau verschieben

Ruben Wolff 28.10.2024 - 06:00 Uhr

Es klirren die Gläser in den Wohnzimmerschränken, wenn schwere Lastwagen durch die engen Straßen in Wiesensteig fahren. So hat es Bürgermeister Gebhard Tritschler von Anwohnern gehört. „Der Unmut kommt bei uns auf dem Rathaus an“, sagt er. Lärm und Erschütterungen machen den Bewohnern, als auch den Gebäuden der historischen Altstadt teilweise arg zu schaffen. „Man merkt es ganz extrem, wenn die Autobahn gesperrt ist“, sagt er. Dann verstopfen die Autofahrer die Ortsdurchfahrten. Umso wichtiger sei es, dass der A 8-Ausbau endlich Realität wird, macht Tritschler deutlich.