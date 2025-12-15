Schwerer Unfall im Landkreis Ravensburg: Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der B32 laufen die Rettungsmaßnahmen.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 10:55 Uhr

Auf einer Bundesstraße bei Amtzell im Landkreis Ravensburg ist ein Auto am Morgen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Autofahrer sei aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenspur gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Dort sei er mit seinem Wagen gegen den Milchlaster eines 36-Jährigen gestoßen. Ein Sachverständiger sei vor Ort um die Unfallursache zu klären, hieß es weiter.