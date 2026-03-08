Wir zeigen alle Ergebnisse der Landtagswahl in den 23 Stuttgarter Stadtbezirken. Mittlerweile sind sämtliche Stimmen ausgezählt. Wie hat Ihr Bezirk abgestimmt?

Die 23 Stuttgarter Stadtbezirke wählen meist sehr unterschiedlich. So auch bei der Landtagswahl 2026? Bereits während die Auszählung werten wir die Zwischenstände aus und zeigen sie vom ersten ausgezählten Wahllokal an in automatisierten Texten und Grafiken. Am Sonntagabend folgt dann das Endergebnis – von Birkach bis Zuffenhausen.

Die Werte nach dem aktuellsten Auszählungsstand finden Sie in unserem Suchschlitz. Geben Sie den Namen des gewünschten Stadtbezirks ein und klicken Sie auf „Wahlergebnisse anzeigen“. Danach öffnet sich ein Artikel mit allen Details, in Text und übersichtlichen Grafiken.

Stadtbezirk eingeben, Ergebnis erhalten

Zwar sind für die Vertretung Stuttgarts im neuen Landtag die Ergebnisse in den vier Stuttgarter Wahlkreisen relevant. Wie der eigene Stadtbezirk abgestimmt hat, ist dennoch für viele Menschen interessant – weil er etwas über die Nachbarschaft und auch die Interessen der Menschen verrät.

Direktlinks zu allen Stadtbezirks-Ergebnissen

Wie unsere automatisierten Ergebnistexte entstehen, berichten wir hier.