Wir zeigen alle Ergebnisse der Landtagswahl in den 23 Stuttgarter Stadtbezirken. Mittlerweile sind sämtliche Stimmen ausgezählt. Wie hat Ihr Bezirk abgestimmt?
08.03.2026 - 22:14 Uhr
Die 23 Stuttgarter Stadtbezirke wählen meist sehr unterschiedlich. So auch bei der Landtagswahl 2026? Bereits während die Auszählung werten wir die Zwischenstände aus und zeigen sie vom ersten ausgezählten Wahllokal an in automatisierten Texten und Grafiken. Am Sonntagabend folgt dann das Endergebnis – von Birkach bis Zuffenhausen.