Wie Finanzminister Bayaz seine Zukunft in der Landespolitik plant

Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg

Im Schatten der Bundestagswahl sind die Nominierungen zur Landtagswahl 2026 angelaufen. Finanzminister Danyal Bayaz stellt deshalb klar, was er will und was nicht.

Bärbel Krauß 12.02.2025 - 15:22 Uhr

Finanzminister Danyal Bayaz strebt kein Mandat im nächsten baden-württembergischen Landtag an, würde der kommenden Regierung nach der Landtagswahl 2026 aber gerne weiter angehören. Das hat der 41-Jährige kaum 14 Tage nach Beginn der Kandidatenaufstellung in den Wahlkreisen gegenüber unserer Redaktion erklärt. Damit stellt Bayaz Klarheit her, womit seine Parteifreunde im Südwesten rechnen können. „Ein Landtagsmandat habe ich nie ernsthaft erwogen“, betont der Grünen-Politiker aus Heidelberg kühl und nennt die Herausforderungen seines Regierungsamtes sowie die familiäre Aufgabenteilung als Gründe für seine Entscheidung.