Für die Landtagswahl setzt Die Linke auf drei junge Frauen als Spitzenkandidatinnen. Was zeichnet Kim Sophie Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei aus?
18.10.2025 - 18:34 Uhr
Kim Sophie Bohnen Beste Freunde dürften die Finanzbranche und Die Linke wohl nicht mehr werden. Etwas stutzig macht deshalb ein Eintrag auf dem Lebenslauf von Kim Sophie Bohnen: Die heute 26-Jährige ist gelernte Bankkauffrau. Als Schlüsselmoment ihrer Politisierung nennt Bohnen ein Gespräch mit einer Rentnerin, die ob ihrer schmalen Rente am Bankschalter in Tränen ausbrach.