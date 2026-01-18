Landtagswahl in Baden-Württemberg: Abgeordnete und Ministerien belegen 48 Gebäude in der City – Tendenz steigend

Der Landtag und das Finanzministerium reagierten leicht indigniert. Was sie zu dem Eindruck sagen könnten, dass das Parlament immer mehr Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt beanspruche, sich dort geradezu „krakenartig“ ausbreite? Auf diese Anfrage unserer Zeitung wurde in einer gemeinsamen Antwort darauf verwiesen, dass sich der Flächenbedarf aus der jeweiligen Größe des Landtags sowie den Raumanforderungen der Fraktionen und der Landtagsverwaltung ergebe. Den Vergleich mit einer Krake finde man „unpassend“, angesichts der geplanten Konsolidierung der Verwaltung. Gemeint sind offenbar die Pläne, die auf mehrere Stellen verteilten Beschäftigten in einem Gebäude am Charlottenplatz zusammenzuziehen.