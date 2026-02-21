Trotz mauer Umfragewerte gehen die Liberalen kämpferisch in den Schlussspurt vor der Landtagswahl. FDP-Chef Rülke erneuert seine Koalitionsaussage – und legt noch nach.
21.02.2026 - 18:25 Uhr
Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl hat FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke seine Aussagen für eine mögliche Koalition nachgeschärft. In der aktuellen Landtagsfraktion sei niemand dazu bereit, den grünen Spitzenkandidaten Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg zu wählen, sagte Rülke am Samstag in Pforzheim. „Und deshalb wird es eine solche Regierung in Baden-Württemberg mit uns nicht geben.“