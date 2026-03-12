Landtagswahl Was wird aus FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke?
Nach der Landtagswahl hat FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke seinen Rückzug angekündigt. Wie könnte eine Neuordnung der Partei aussehen?
Nach der Landtagswahl hat FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke seinen Rückzug angekündigt. Wie könnte eine Neuordnung der Partei aussehen?
Es ist das Worst-Case-Szenario, dass FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke seit einem Jahr zu verhindern suchte. Mit einem Ergebnis von 4,4 Prozent haben die Liberalen in ihrem Stammland den Einzug in den Landtag am Sonntag verpasst. Was heißt das für die Partei, die auch auf Bundesebene keine Rolle mehr im Parlament spielt?