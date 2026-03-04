Clubsterben? Nicht in Stuttgart! Stadtkind zeigt zur Langen Nacht der Museen am 21. März, wie Kollektive das (Nacht)leben im Kessel neu erfinden. Mit Ausstellung, Talks und Party.

Während überall vom Clubsterben die Rede ist, brodelt es im Kessel gewaltig: Immer mehr Kollektive prägen das Stuttgarter (Nacht)leben – kreativ, selbstorganisiert und voller Energie. Sie bespielen Leerstände, veranstalten Festivals, organisieren Konzerte oder verwandeln Parks in temporäre Tanzflächen. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Events? Und wie schaffen es die Kollektive, eine neue Feierkultur zu etablieren, während Clubs ums Überleben kämpfen?

Antworten gibt’s bei uns am 21. März. An diesem Tag findet die Lange Nacht der Museen statt und natürlich ist auch Stadtkind wieder ein Teil davon.

In der Geißstraße 4 am Hans-im-Glück-Brunnen zeigt unsere Ausstellung „Better together“ wie das Interkollektive Meetup Stuttgart (IK) das urbane Nachtleben neu erfindet. Das IK vernetzt eine Vielzahl an Kollektiven aus dem Kessel und zählt mittlerweile mehr als 200 Mitglieder. Mit Deko, Fotos, Videos, interaktiven Installationen und Live Performances geben die Kollektive an diesem Abend Einblicke in ihre Arbeit.

Von der Selbstausbeutung zur Utopie: Drei Talks, die es in sich haben

Ab 19 Uhr wird’s konkret: In drei Gesprächsrunden diskutieren Akteur:innen aus der Szene über die Schattenseiten und Visionen ihrer Arbeit. Wie finanzieren sich DIY-Events? Wo wird aus Leidenschaft Selbstausbeutung? Hat die Gen Z wirklich das Feiern verlernt? Und was haben Kollektive zu bieten, das über die reine Party hinausgeht?

19 Uhr: ,,Zwischen Kommerzialisierung und Selbstausbeutung“

20 Uhr: „Hat die Gen Z das Feiern verlernt?“

21.30 Uhr: „Mehr als nur eine Party – Utopien für die Nacht“

Party bis 1 Uhr nachts – und danach weiter in der Lerche

Bei so viel Input ist Tanzen natürlich Pflicht: Zwischen den Talks und bis 1 Uhr nachts legen die Kollektive in unserem Innenstadtbüro selbst auf und zeigen, was Stuttgarts Sound ausmacht. Ab 23 Uhr geht es in der Lerche weiter. Hier veranstaltet das IK „Die Lange Nacht nach der Langen Nacht“ – weitertanzen bis 5 Uhr morgens.

Kultur die ganze Nacht bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart

In diesem Jahr öffnen 63 Museen, Kulturinstitutionen, Galerien und außergewöhnliche Ausstellungsorte im gesamten Stadtgebiet ihre Türen und laden zu einer nächtlichen Entdeckungsreise ein.

Tickets und Infos gibt es hier >>>.

Haltet die Augen offen: Diese Woche verlosen wir auf unserem Instagram-Account @stadtkindstuttgart 3x2 Tickets für die Lange Nacht der Museen.