Im Stadtkind-Büro der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten sprechen Vertreter der Clubkultur über Geld, Räume und neue Formen des Feierns – und darüber, was Kollektive heute leisten.
22.03.2026 - 17:20 Uhr
Das Stadtkind-Büro ist an diesem Samstagabend schnell gefüllt. Pink-rotes Licht färbt den Raum, ein leuchtendes Nervensystem aus Tüll schlängelt sich über der Bühne, von der Decke hängen Papierblumen, bunte Schriftzüge zieren die Fenster. Im Innenstadtbüro der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten wird diskutiert, ausgestellt und aufgelegt.