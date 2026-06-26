Auf der A8 bei Aichelberg im Kreis Göppingen steht ein Tanklaster am Freitagmorgen in Flammen. Die Autobahn wird in beide Richtungen gesperrt. Es bildet sich ein langer Stau.

Update von 10.45 Uhr: Die Feuerwehr hat den brennenden Tanklaster auf der A8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) inzwischen gelöscht. Die Fahrtrichtung München ist wieder freigegeben. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist weiter gesperrt. Die Polizei hat Umleitungen für die Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet.

Erstmeldung von 10.12 Uhr: Ein brennender Tanklaster sorgt am Freitagmorgen für einen kilometerlangen Stau in beide Richtungen auf der A8. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, fing gegen 9.10 Uhr ein mit Rapsöl gefüllter Tanklaster, der in Richtung München unterwegs war, wenige Hundert Meter nach der Grünbrücke Aichelberg (Kreis Göppingen) Feuer. Der Fahrer hielt demnach auf der Fahrtrichtung Stuttgart auf dem Seitenstreifen und konnte sich aus dem Fahrzeug retten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Aktuell ist die A8 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Es staut sich sowohl Richtung Stuttgart als auch Richtung München mehrere Kilometer.