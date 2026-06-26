Auf der A8 bei Aichelberg im Kreis Göppingen steht ein Tanklaster am Freitagmorgen in Flammen. Die Autobahn wird in beide Richtungen gesperrt. Es bildet sich ein langer Stau.
26.06.2026 - 10:12 Uhr
Update von 10.45 Uhr: Die Feuerwehr hat den brennenden Tanklaster auf der A8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) inzwischen gelöscht. Die Fahrtrichtung München ist wieder freigegeben. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist weiter gesperrt. Die Polizei hat Umleitungen für die Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet.