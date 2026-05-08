Langeweile im Kessel? Von wegen!: Diese 22 Festivals finden in und um Stuttgart statt

Ob am Beach of Love, im Buchbusch oder auf dem Deck von Fridas Pier – in und um Stuttgart können Festivalgänger:innen auch dieses Jahr wieder bei vielen Open Airs in der Sonne tanzen. Für euren perfekten Festivalsommer haben wir einige Geheimtipps abseits großer Mainstreamevents aufgelistet.

Herz & Seele Open Air

Beim Herz & Seele Open Air wird Himmelfahrt zur Technofahrt: Auf Fridas Pier in Stuttgart laden die Veranstalter der Reihe Herz & Seele und das Berliner Kollektiv Ritter Butzke am 14. Mai zu einem Open-Air-Event ein. Festivalfans können warme Tagesstunden am Wasser verbringen oder den Künstlern, die auf zwei Floors Melodic House spielen, lauschen. Mit dabei sind internationale und lokale Acts wie Lexy & K-Paul, Bebetta, Solvane, Prismode und Line. Start ist um 14 Uhr. Die nächstgelegene U-Bahn-Haltestelle ist Schlachthof.

Herz & Seele Open Air, Fridas Pier, Uferstraße 107, Stuttgart-Ost, 14.5., 14 Uhr

Beach of Love

Am Pfingstsonntag sorgen Matthias Tanzmann, Dirty Doering und TIM/BRE beim Beach of Love in Heilbronn für Sommer-Vibes. Bereits zum 15. Mal verwandelt sich das Hip Island ab 14 Uhr in eine pulsierende Open-Air-Location für alle Fans elektronischer Musik. Von Stuttgart aus ist das Festival bequem zu erreichen: Mit dem Auto dauert die Anfahrt über die A81 rund eine Stunde und mit der Regionalbahn sind es ab dem Hauptbahnhof Stuttgart etwa 50 Minuten bis zum Party-Spot am Wasser.

Beach of Love, Hafenstraße 17, Heilbronn, 24.5., 14 Uhr

Sweat Festival

Auf Fridas Pier wird beim Sweat Festival am 5. und 6. Juni auf fünf Floors wieder zu Techno- und Housbeats gefeiert. Neu ist ein zusätzlicher Floor am Freitag, der schon zum Sonnenuntergang auf der Pierstage einlädt. Ergänzt wird das Festival durch Workshops wie Siebdruck oder einen Vinyl-DJ-Workshop. Geöffnet ist das Partyboot freitags von 16 bis 5 Uhr und samstags von 15 bis 5 Uhr.

Sweat Festival, Fridas Pier, ferstraße 107, Stuttgart-Ost, 5.-6.6.

About Pop

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Am 12. und 13. Juni verbindet About Pop in Stuttgart wieder Konzerte, Diskurse, Workshops, Lesungen und Partys zu einem lebendigen Festival- und Convention-Erlebnis. Am Freitag, 12. Juni, warten Acts aus der Region, Deutschland und der ganzen Welt. Am Samstag, 13. Juni, erobern lokale Live-Acts zahlreiche Locations quer durch Stuttgart.

About Pop, Stuttgart, verschiedene Locations, 12.-13.6.

Ract!Festival

Die Kastanienallee in Tübingen verwandelt sich am 12. und 13. Juni wieder in eine Festivaloase. Beim Ract!Festival gibt es auf drei Bühnen moderne Rockmusik, elektronische Beats und Sounds von einheimischen Locals. Workshops bieten zusätzlich Space für Diskussionen und Kreatives.

Am schnellsten von Stuttgart nach Tübingen geht es mit dem Auto über die B27 – alternativ mit dem MEX 18 in knapp einer Stunde.

Ract!Festival, Kastanienalle, Tübingen, 12.-13.6.

Inter:komm! Open-Air-Festival

Beim 11. inter:Komm! Festival präsentieren Künstler:innen eine Mischung aus Folk, Rock, Ska, Jazz und Elektro. Den Auftakt am Freitag, 12. Juni, macht die baskische Band Frikun aus Bayonne, gefolgt vom ukrainischen Musik- und Theaterkollektiv Yagody. Am Samstag, 13. Juni, treten unter anderem die Berliner Genre-Rebellin Madanii, das Londoner Künstlerkollektiv Malphino sowie die Sahara-Rockband Tamikrest auf. Der Sonntag, 14. Juni, gehört den Familien.

Der Eintritt ist wie immer frei. Am schnellsten von Stuttgart nach Reutlingen geht es über die B27 – alternativ mit dem MEX 18 in knapp einer Stunde.

Inter:komm!, Echaz Hafen (am franz. K), Unter den Linden 23, Reutlingen, 12.-14.6.

Buchbusch is calling

Mit Technobeats wird das Buchbusch-Areal in Pforzheim am 20. Juni zum zweiten Mal zum Leben erweckt. Von 12 bis 24 Uhr heizen unter anderem A.D.H.S. B2B Thomas Schumacher, 8Kays und I AM WOLV auf einer futuristischen Oase ein. Die Warrior Stage bietet wieder Raum für lokale DJs und Newcomer. Über die A8 oder mit der Regionalbahn ist das Areal in rund einer Stunde von Stuttgart erreichbar.

Buchbusch is calling, Zum Obsthof 6, 75177 Pforzheim, 20.6., 12 Uhr

Intenationales Straßenmusikfestival

Das Straßenmusikfestival im Blühenden Barock Ludwigsburg geht am 20. und 21. Juni mit neuem Konzept an den Start. Zwei Tage lang (11–22 Uhr) gibt’s Kinderprogramm, Straßenkunst und rund 40 internationale Straßenmusiker:innen von Rock, Pop und Latin bis Hip-Hop. Publikumslieblinge treffen auf frische Newcomer-Acts. Die beste Verbindung von Stuttgart Hbf nach Ludwigsburg ist der Zug und dauert etwa 15 bis 30 Minuten.

Internationales Straßenmusikfestival, Blühendes Barock, Ludwigsburg, 20.-21.6., 11 Uhr

Schön am Neckar

Zum zwölften Mal verwandelt der Kulturverein Provisorium das idyllische Neckarufer in Nürtingen in einen lebendigen Treffpunkt für Kultur, Begegnung und sommerliche Leichtigkeit. Sieben Live-Acts sowie Festival-DJ French Tourist sorgen für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und beste Stimmung unter freiem Himmel. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Auftakt des Projekts „Vive la WIR – Musik verbindet“, das Gemeinschaft und Vielfalt durch Musik erlebbar macht.

Von Stuttgart aus ist das Festival in etwa 45 Minuten mit der Bahn oder dem Auto erreichbar.

Schön am Neckar Festival, Ufer Lounge, Neckarstraße 13, Nürtingen, 26.-27.6.

Zubrovkas Little House Festival

Sommerhitze und chillige Housemusik – nach seinem Debüt 2025 kehrt das Zubrovka House Festival in den Stuttgarter Schlossgarten zurück und wird auf zwei Tage erweitert. Für Samstag, 27. Juni, sind unter anderem die DJs Anrey, Mc Fly und Nhoa bestätigt. Am Sonntag, 28. Juni, sorgen Liva K, Massuma, Andrea Olivia und Inan Batman für echte Sommervibes. Das Open Air findet im Schlossgarten statt.

Zubrovkas Little House Festival, Schlossgarten, Stuttgart-Mitte, 27.-28.6.

Live im Park

Bereits zum fünften Mal veranstalten die Stadtwerke Fellbach das kostenlose After-Work-Festival Live im Park auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach. An zehn Sommerabenden – jeweils donnerstags von 18:30 bis 21:30 Uhr – können Besucher:innen auf Liegestühlen entspannen und sich von der Live-Musik verschiedener Künstler:innen berieseln lassen.

Live im Park, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, 2.7.-3.9.

Unterholz

Zehn Jahre Unterholz – Zeit, den Wald beben zu lassen! Ab 11 Uhr wird die Schlupfwiese in Pforzheim wieder zum elektronischen Playground unter freiem Himmel. Mit dabei: Victor Ruiz B2B Alex Stein, Darko und Oliver Koletzki. Von Stuttgart aus seid ihr in knapp einer Stunde mitten im Grünen – ganz entspannt per Regio oder mit dem Auto über die A8 direkt Richtung Bass, Wald und Daydrinking-Vibes.

Unterholz, Schlupfwiese, Pforzheim, 4.7., 11 Uhr

Parklücke Festival

Für knapp zwei Wochen verwandelt sich der kleine Parkplatz des Kulturzentrums Dieselstraße in Esslingen wieder in einen Ort für Kunst und Kultur. Beim Parklücke Festival haben sich unter anderem Für Nichts nach Bonn & Tzupati Orchestra, Sofiko und PIYA angekündigt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos, Spenden sind erwünscht.

Parklücke Festival, Kulturzentrum Dieselstrasse (Parkplatz), Dieselstraße 26, Esslingen, 4.-18.7.

Wet Festival

Im Freibad feiern? Beim Wet Open Air Festival am 11. Juli im Badezentrum Sindelfingen ist das auch in diesem Jahr wieder ab 11 Uhr möglich. Tanzfreudige können sich auf hippe Beats von 999999999 und Charlie Sparks freuen. Zum Festival gelangt man am besten mit der S-Bahn bis zur Universität Stuttgart und von dort weiter mit dem Bus zum Badezentrum.

Am 11. Juli können Festivalgänger:innen beim Wet Open Air Festival wieder im Freibad in Sindelfingen tanzen und feiern. Foto: Stefanie Schlecht

Wet Festival, Badezentrum Sindelfingen, Hohenzollernstraße 23, Sindelfingen, 11.7., 11 Uhr

Hafensounds Festival

Im Schatten 26 alter Schiffscontainer wird beim Hafensounds Festival im Seecontainer-Areal in Reutlingen am ersten Wochenende im August getanzt. Als Headliner sind Kadavar, Münchner Freiheit und Tangerine Dream bestätigt. Ergänzt wird das Line-up durch Buntspecht, Miss Allie, Splendid und viele weitere Acts. Auf der Biergartenbühne wird das Programm mit Jazzveranstaltungen, Mitsing-Events oder Poetry-Slams erweitert.

Über die B27 geht es am schnellsten von Stuttgart nach Reutlingen – alternativ mit dem MEX 18 in knapp einer Stunde.

Hafensounds Festival, Echaz Hafen (franz. K), Unter den Linden 23, Reutlingen, 30.7.-2.8.

Draufsicht Festival

Das Draufsicht Festival bringt am 31. Juli und 1. August frischen Wind auf die Karlshöhe. Besucher:innen erwartet ein vielseitiger Mix aus Live-Musik, Workshops und Kunst – kostenlos und für alle zugänglich, organisiert von Team Tomorrow und dem Trabanten Kollektiv.

Draufsicht Festival, Karlshöhe, Stuttgart-Süd, 31.7-1.8.

RockXPlosion

Mit donnernden Drums, wuchtigen Gitarrenriffs und einer geballten Ladung Energie lädt das Warmbronner Open Air Metal- und Rockfans zum Feiern unter freiem Himmel ein. Musikalisch erwartet die Besucher eine breite Palette harter Klänge: Von Metalcore, Death Metal und Thrash Metal bis hin zu klassischem Heavy Metal, Rock und Punk ist für jeden etwas dabei. In diesem Jahr stehen unter anderem Bands wie Bluthund, Irrsinn und Avralize auf der Bühne. Ein besonderes Highlight bleibt der freie Eintritt – ebenso wie das kostenlose Campingangebot.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, gelangt mit der S-Bahn aus Richtung Weil der Stadt oder Stuttgart (Linien S6 oder S60) bis zum Bahnhof Leonberg. Von dort aus verkehren die Buslinien 631 und 632 direkt nach Warmbronn.

RockXPlosion, Alter Waldsportplatz Warmbronn, 31.7-2.8.

Umsonst & Draußen Stuttgart

Das Festival Umsonst & Draußen geht in die 45. Runde – und Stuttgart darf sich wieder auf jede Menge Musik unter freiem Himmel freuen. Die erste Band ist auch schon am Start: Endstation Sanifair, Gewinner des MIR-Bandcontests. Wer sonst noch auf der Bühne steht, wird Ende Mai verraten. Klar ist aber schon jetzt: Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Umsonst & Draußen, Festwiese, Krehlstraße, Stuttgart-Vaihingen, 7.-9.8.

Wasser mit Geschmack Festival

Was einst als kleine Gartenparty begann, hat sich über die Jahre zu einem ausgewachsenen Music and Art Festival mit vier Bühnen entwickelt. „Das Wasser mit Geschmack Festival ist seit 2013 ein besonderer Treffpunkt für Freund:innen elektronischer Musik, Natur und gemeinsamer Momente“ – so beschreiben die Veranstalter ihr Event, das rund eine Stunde von Stuttgart entfernt am 28. und 29. August seine Zelte aufschlägt. Das Gelände vereint weitläufige Wiesen mit schattigen Waldflächen und bietet damit sowohl lauschige Chill-out-Nischen als auch großzügige Bühnen. Dort schieben unter anderem die DJs ELIF, NTO und Teenage Mutants die Regler.

Rund 70 Kilometer sind es bis zum Festival, etwa eine Stunde mit dem Auto von Stuttgart über die B29. Mit der Bahn dauert es rund zwei Stunden.

Wasser mit Geschmack Festival, Stellung, Heubach, 28.-29.8.

Panopticum Herbstfest

Das diesjährige Sommerfestival des Kollektivs Panopticum wird zum Herbstfestival: Dieses Jahr können Fans der elektronischen Musik am 12. und 13. September auf dem Berger Festplatz in Stuttgart wieder mit Panopticum tanzen – kostenlos und (fast) unter freiem Himmel.

Panopticum Sommerfest, Berger Festplatz, Stuttgart-Ost, 12.-13.9.

Crown of Sound

Wer das Techno-Urgestein Paul van Dyk schon immer einmal live erleben wollte, hat beim „CROWN OF SOUND“ im Residenzschloss Ludwigsburg am 12. September die perfekte Gelegenheit dazu. Ergänzt wird das Line-up unter anderem von den DJs Chris Bekker sowie Aly und Fila. Getanzt und gefeiert wird von 15 bis 23 Uhr in beeindruckender Schlosskulisse. Eine maßgeschneiderte Licht- und Farbshow taucht den Feierort zudem in eine Traumwelt aus Visuals.

Die beste Verbindung vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Residenzschloss Ludwigsburg ist per Zug, der etwa 15 bis 30 Minuten braucht.

Crown of Sound, Residenzschloss (Ehrenhof), Schlossstraße 30, Ludwigsburg, 12.9.

Vibrancy Open Air

﻿Mitte September verwandelt sich der Schlossplatz in Stuttgart in eine Bühne für elektronische Musik. Beim Vibrancy Open Air können Technofans am 18. und 19. September von 16 bis 22 Uhr unter anderem zu den Beats von Monolink, Henri Bergmann, Kölsch, Styffn, Caridino und Argy stampfen.

Vibrancy Open Air, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 18.-19.9.