Langlauf-Staffel der Frauen Der Sturz des Favoriten – und Blech für Deutschland
In einem unfassbar kuriosen Staffelrennen schlagen sich die schwedischen Langläuferinnen selbst. Das deutsche Quartett ist enttäuscht über eine verpasste Chance.
Es dürfte bei Olympischen Spielen noch nie ein kurioseres Staffelrennen im Langlauf gegeben haben. Und noch selten einen unerwarteteren Ausgang. Denn die haushoch favorisierten Schwedinnen kamen zu Fall – und waren am Ende trotz der Silbermedaille untröstlich. Das deutsche Quartett belegte Rang vier, nachdem Startläuferin Laura Gimmler eingebrochen war. Damit ist die beste Chance auf eine Medaille bei den Olympia-Wettbewerben in Tesero dahin. Doch die Schlagzeilen dieses Wettbewerbs schrieben andere.