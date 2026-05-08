Langweilige im Kessel? Von wegen! Diese 22 Festivals finden in und um Stuttgart statt
Warmes Dosenbier, Dixi-Klo-Momente und pulsierende Beats – die Festivalsaison startet. Diese Festivals, könnt ihr unter einer Stunde von Stuttgart aus erreichen.
Warmes Dosenbier, Dixi-Klo-Momente und pulsierende Beats – die Festivalsaison startet. Diese Festivals, könnt ihr unter einer Stunde von Stuttgart aus erreichen.
Ob am Beach of Love, im Buchbusch oder auf dem Deck von Fridas Pier – in und um Stuttgart können Festivalgänger:innen auch dieses Jahr wieder bei vielen Open Airs in der Sonne tanzen. Für euren perfekten Festivalsommer haben wir einige Geheimtipps abseits großer Mainstreamevents aufgelistet.