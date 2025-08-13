Autohändler aus Kreis Ludwigsburg: „Das ist richtig mies“ – Weitere Vivelacar-Kunden verzweifelt

Ein Blick auf Bewertungsplattformen reicht, um zu erkennen: Offenbar gibt es eine hohe Zahl unzufriedener Kunden der Autoverleih- und Verkaufsplattform Vivelacar. Für den Kreis Ludwigsburg ist mittlerweile klar, dass nicht nur ein, sondern zwei Autohäuser betroffen sind. Sowohl die Inhaber als auch Privatkunden warten vergeblich auf Fahrzeugpapiere, nachdem sie bei Vivelacar einen Wagen gekauft haben. Das Problem: Ohne die Papiere können sie ihr Fahrzeug nicht nutzen. Sie suchen verzweifelt nach Lösungen.

Zur Vorgeschichte: Der Murrer Autohändler David Heß hat kürzlich seinen Ärger mit dem Händler Vivelacar öffentlich gemacht – ihm droht laut eigener Aussage aktuell ein Verlust von rund 500.000 Euro. Der Unternehmer hatte 40 Nissan-Fahrzeuge von Vivelacar erworben, laut Heß sind jedoch die Fahrzeugbriefe verschollen. Seitdem sei er auf den E-Autos sitzengeblieben: ohne Aussicht auf Zulassung oder Verkauf.

Was wurde aus Vivelacar?

Ein früherer Geschäftsführer der Firma Vivelacar versicherte auf Nachfrage dieser Zeitung vor einigen Wochen, ihm die Papiere für die 40 Wagen zeitnah nachzureichen. „Ich warte noch immer“, sagt Heß, der von Betrug spricht und bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Strafanzeige gegen die Geschäftsführer gestellt hat. „Die Strafanzeige des Autohauses liegt hier zwischenzeitlich vor und wird geprüft“, teilt die Erste Staatsanwältin Stefanie Ruben auf Nachfrage mit. Der Mann, der angegeben hatte, nur noch das Unternehmen abzuwickeln, war für eine erneute Stellungnahme nicht zu erreichen.

Heß denkt auch an die vielen mutmaßlich ebenfalls geschädigten Privatkunden: „Das ist richtig mies.“ Wie er da wieder herauskommt, weiß der Autohändler nicht. Er hat die Hoffnung, dass die Fahrzeugbriefe bei einer Bank liegen, die früher oder später die Papiere herausgeben könnte.

Der Mutterkonzern The Platform Group hatte die GmbH Vivelacar 2023 übernommen und im Mai 2025 in X-Mobility überführt – so hatte es die Gesellschafterin Anfang Mai selbst kommuniziert. Die Anwältin des Unternehmens teilt mit, man habe Vivelacar mit seinen verbliebenen Vermögensgegenständen zwischenzeitlich an eine Unternehmensgruppe im Ausland veräußert.

Der Autohändler David Heß bleibt auf 40 Wagen sitzen. Immerhin hat er für sie Stellplätze gefunden. Foto: Werner Kuhnle

Ein Anwalt aus Marbach, der mit einem der Fälle betraut ist, sagt, das Geschäftsgebaren von Vivelacar sei „hochgradig unseriös“. Vivelacar existiert noch, der aktuelle Geschäftsführer antwortet jedoch trotz mehrfacher Versuche dieser Zeitung nicht auf Mails oder Anrufe.

Stattdessen macht die Anwältin von The Platform Group darauf aufmerksam, dass David Heß wegen des fehlenden Eigentumsübergangs noch nicht befugt gewesen sei, die Wagen zu verkaufen und habe sich selbst in diese Lage gebracht. Dem widerspricht der Autohändler: „Wir hatten die mündliche Zusage der Vivelacar-Geschäftsführung, dass die Fahrzeugbriefe direkt den Käufern zugestellt werden.“ Der Anwalt des Autohauses fügt an: Im Vertrag sei eindeutig geregelt, dass die Fahrzeugpapiere 30 Tage nach dem Entrichten des Kaufpreises herauszugeben seien.

Nach dem ersten Bericht dieser Zeitung über Vivelacar haben sich weitere mutmaßlich Geschädigte an Heß und an unsere Redaktion gewandt. Sie sehen sich als Opfer dubioser Geschäftspraktiken und können ihre bezahlten Autos nicht nutzen.

Viele schlaflose Nächte hat ein anderer Autohändler aus dem Kreis Ludwigsburg hinter sich. Laut eigener Aussage hat er 50 Autos von Vivelacar gekauft – die Briefe von 17 der Wagen habe er nie erhalten. „Am Anfang lief alles perfekt“, erzählt der Händler, der anonym bleiben möchte. Er habe eine Person in der Geschäftsführung persönlich gekannt und ihr deshalb vertraut. Dann seien die Papiere nicht gekommen. „Wir sind ständig vertröstet worden – mal ein Versehen, mal soll jemand im Urlaub gewesen sein. Irgendwann haben wir den Anwalt eingeschaltet.“

Ein Gericht gab einem Autohändler Recht

Der Autohändler erhielt am 5. Februar 2025 vor dem Landgericht Stuttgart Recht: „Wir haben auf Herausgabe der Fahrzeugbriefe geklagt, es liegt ein Urteil gegen die Firma vor.“ Man müsse jetzt aber abwarten, wie man auf der Basis des Versäumnisurteils tatsächlich an Fahrzeugbriefe kommen könne, sagt der Anwalt des Autohändlers aus dem Kreis Ludwigsburg besorgt.

Ein weiterer mutmaßlich geschädigter Gewerbetreibender ist die Firma SIG-Sachverständigenbüro aus Karlsruhe. Der Dienstleister hatte nach eigenen Angaben einen Jahresvertrag mit Vivelacar zur Erstellung von Minderwert- und Unfallschadengutachten. Rund 300 Fahrzeuge wurden angeblich bis zur Einstellung wegen Nichtzahlung für Vivelacar begutachtet – rund 50.000 Euro Forderungen gegenüber Vivelacar sind mittlerweile über Vollstreckungsbescheid tituliert.

„Ich war persönlich zweimal in der Vivelacar-Zentrale in Stuttgart“, erzählt Samy Hamideh, leitender Sachverständiger der SIG. Zuletzt im April 2025. Von einer Einstellung des Betriebs oder einer Umfirmierung habe er nichts vorab erfahren. Im Gegenteil, man habe ihm von Expansionsstrategien in der zweiten Jahreshälfte erzählt. Das Geld bekam er laut eigener Aussage nie. Jetzt hofft SIG, wenigstens über die Privathaftung der Geschäftsführer an das Honorar zu kommen.

Zentrale Frage bleibt ungeklärt

Es gibt aber offenbar auch geschädigte Vivelacar-Privatkunden – einer von ihnen ist Jürgen S. aus Hannover. Jürgen S., der nicht mit Klarnamen in der Zeitung stehen will, sieht sich ähnlich blockiert wie die Autohändler: „Mein Plan war, das Auto mittelfristig zu verkaufen – das ist aber nicht möglich.“ Er habe den Wagen bisher auch nicht umschreiben können. Immerhin habe ihm der Versicherer vor zwei Wochen bestätigt, dass die Police für seinen Wagen aktiv sei und er ihn fahren könne. Andere Vivelacar-Kunden haben dieser Redaktion berichtet, dass sie nicht so viel Glück hatten – und ihre Versicherungspolice abgelaufen sei.

Das ganze Ausmaß der Schäden ist schwer abzuschätzen. Inzwischen vernetzten sich laut Jürgen S. viele der unzufriedenen Kunden – einige sollen Anzeige gegen Vivelacar erstattet haben. Am Ende bleibt die zentrale Frage: Wer ist überhaupt ansprechbar – und wie können die geschädigten Vivelacar-Kunden an ihre Fahrzeugbriefe kommen?

Wie funktioniert ein Auto-Abo?

Firmen

Vivelacar-Kunden hatte zuerst ein sogenanntes Auto-Abo, einige von ihnen kauften dann ihr Auto aus dem Abo heraus – und bekamen Probleme. Einer der ersten Anbieter und Vorreiter des Auto-Abos in Deutschland war die Firma Cluno im Jahr 2017. Sie wurde im Jahr 2021 vom britischen Anbieter Cazoo übernommen: Die Leistungen von Cluno ging in der Folge in das Angebot von Vivelacar über. Von 2023 an gehörte Vivelacar zum Mutterkonzern The Platform Group (TPG) – im Mai 2025 wurde das Angebot von Vivelacar in das von X-Mobility überführt. TPG gibt über ein Anwaltbüro an, Vivelacar ins Ausland verkauft zu haben.

Geschäftsmodell

Kunden von Cluno konnten Autos über eine monatliche Rate abonnieren. Dabei waren alle Kosten wie Steuern, Versicherung, Wartung und Reifenservice inklusive. Die Autos waren online buchbar – das Fahrzeug wurde geliefert. Die Plattform Vivelacar und anschließend X-Mobility böten keine eigenen Fahrzeuge an, sondern arbeiteten mit stationären Autohäusern zusammen, die ihre Bestandsfahrzeuge als Abo-Lösung vermarkten, berichtet das Medium „Autohaus“.