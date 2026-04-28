Parallel zum Südlibanon, wo Israel eine Pufferzone gegen Angriffe der Hisbollah errichten will, sind israelische Truppen auch in Syrien aktiv – mit Folgen für die Zivilbevölkerung.
Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat sich besorgt über israelische Übergriffe im Süden Syriens geäußert. Zunehmend gebe es Berichte, nach denen israelische Truppen im Rahmen ihrer Militäroperationen auch dort das Leben der Bevölkerung gefährdeten, sagte ein Sprecher am Dienstag in Genf. In der Provinz Quneitra seien durch die Streitkräfte Kontrollpunkte errichtet und Zivilisten inhaftiert worden. Einwohner sprächen von zunehmenden Schikanen, Verhören, Hausdurchsuchungen und Bewegungsbeschränkungen.