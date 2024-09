Die Dienststelle Lebensmittelüberwachung des Amts für öffentliche Ordnung hat im vergangenen Jahr weniger Betriebe schließen müssen. Aber die Zahl der Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist gestiegen – was eine Nachwirkung der Coronazeit sein kann.

Christine Bilger 16.09.2024 - 17:07 Uhr

Das Jahr 2023 ist für die Stuttgarter Lebensmittelüberwachung das Jahr eins nach Corona gewesen: Zwar waren die Einschränkungen auch 2022 weitgehend außer Kraft. Jedoch habe es bis 2023 gedauert, bis das öffentliche Leben mit allen Festen, Hocketsen und sonstigen Veranstaltungen wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hatte, sagte die Leiterin der Dienststelle, Jana Lohmann, als sie am Montag die Bilanz präsentierte. Dennoch habe man eine leicht niedrigere Kontrollquote gehabt als im Jahr 2019 vor Corona: Im vergangenen Jahr wurden 4735 der 10 869 Betriebe in Stuttgart kontrolliert. Das entsprach einer Quote von 43,3 Prozent. Vor der Pandemie hatte diese bei 45,5 Prozent gelegen. Das habe an organisatorischen und personellen Gründen gelegen, so Lohmann. Unter anderem habe man eine neue digitale Erfassung eingeführt. Die Umstellung darauf und die Schulung dafür habe Zeit in Anspruch genommen – langfristig soll dadurch aber Zeit gespart werden. Neben der Kontrolle der Lebensmittelbetriebe fordere auch der Tierschutz die Dienststelle zunehmend.