Leerstand in Stuttgart Ost Seit Jahren leer stehendes Gebäude wirft Fragen auf
Ein Haus in Stuttgart Ost steht seit Jahren leer. Wie kam es dazu, obwohl Wohnungen in dem Viertel sehr gefragt sind? Eine Suche nach Antworten.
Die Nachbarn des Backsteingebäudes schenken dem Gebäude kaum noch Beachtung. Über Jahre konnten sie zusehen, wie die Bewohner den Baukoloss von nebenan nach und nach verlassen haben. Sie sind gestorben oder weggezogen. So lange, bis irgendwann niemand mehr darin gewohnt hat. Während aus den Nachbargebäuden täglich Menschen herauskommen, sich auf den Balkonen herumtreiben, den Garten nutzen, steht das Gebäude mit der Hausnummer 68 und 70 nur da wie ein Sargstein ohne Grab, der denen den Weg versperrt, die dieses Haus mit Leben füllen wollen. Ein halbes Dutzend Wohnungen steht leer.