Nach dem Rückzug der Stadt aus dem Projekt in Heslach bangen Bürger um ihre Pläne für ein innovatives Wohn- und Arbeitsquartier. Es gibt einen Plan B, allerdings mit Fragezeichen.
31.12.2025 - 07:01 Uhr
Eigentlich war geplant, dass die Stadt Stuttgart dem Land das Gelände abkauft, doch nun ist die klamme Stadtkasse dem Vorhaben – wie vielen anderen – in die Quere gekommen. Der Stuttgarter Gemeinderat hat bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts kein Geld für den Kauf des Schoettle-Areals in Stuttgart-Heslach bereitgestellt.