Die Söhne des legendären Schrottauto-Sammlers Rudi Klein versilbern ihr Erbe. Bei der Auktion erzielt ein seltener Mercedes den höchsten Preis. Es war jedoch nicht der einzige überraschende Millionenkauf.

Matthias Schmidt 28.10.2024 - 14:10 Uhr

Auf dem Tacho stehen 73 787 Kilometer, die Reifen sind platt und die Stoßstange fehlt. Für Experten ein klarer Fall: dieses verstaubte Auto, das fast 50 Jahre auf einem Schrottplatz in Los Angeles stand und kaum jemand zu Gesicht bekam, ist ein Juwel. Vor der Versteigerung der legendären Rudi-Klein-Sammlung, die am vergangenen Wochenende in den USA über die Bühne ging, wurde es auf 4,5 bis 6 Millionen Dollar geschätzt. Nun ging es für deutlich mehr an den Höchstbietenden.