Lehmhaus-Dörfer Wo kann man im Land wie im Mittelalter leben?
Ob Campus Galli, die karolingische Klosterstadt bei Meßkirch, oder Adventon im rauen Nordbaden bei Osterburken: Die Bewohner spüren dem Zauber des Mittelalters nach.
Das knöchellange Leinengewand von Dorothea Claßen flattert im Wind, als sie aus dem alten Gutshof kommt. „Der Kaffee läuft schon durch“, ruft sie den Gästen zu. In Adventon, einem historischen Dorf in der Nähe des nordbadischen Osterburken, wird das Mittelalter zelebriert. Kaffee gab es damals streng genommen noch nicht, auch keinen Elektrokocher. Doch ein paar Annehmlichkeiten der heutigen Zeit sind schon erlaubt. Die eigentliche Reise in die Vergangenheit vor mehr als 1000 Jahren beginnt ohnehin erst hinter den Ställen und Wirtschaftsräumen des ehemaligen Hofes.