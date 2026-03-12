Leibinger Stiftung ehrt Comicautor Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert
Die Eltern waren drogenabhängig: Der Comicautor Shevek K. Selbert hat seine Familiengeschichte in Comicbänden verarbeitet. Nun erhält er in Stuttgart den Comicbuchpreis.
Familienfotos, Wiederbegegnungen weisen den Weg in die Vergangenheit, stehen am Beginn eines Comicbuches, das sich immer weiter vortastet in schwieriges Terrain. Shevek K. Selbert, so heißt es in der Begründung der Jury des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger Stiftung, erweitere das biografische Erzählen um eine poetische Dimension und eine bemerkenswerte Haltung: „Bild- und Tonaufzeichnungen, behördliche Dokumente und Urkunden und vor allem Briefe aus dem Nachlass werden zu tragenden Materialien im Rückblick auf ein gelebtes, fernes Leben.“