Nach wie vor ermittelt die Polizei unter anderem im Obdachlosen- und Drogenmilieu im Falle der Frau aus Stuttgart, die in Bonlanden tot in einem Koffer aufgefunden wurde.
09.09.2025 - 15:26 Uhr
Nach wie vor ist die 44-köpfige Sonderkommission Trolley der Polizei unter anderem sehr damit beschäftigt, im Umfeld der 40-jährigen Frau zu ermitteln, deren Leichnam vor zwei Wochen in einem Koffer nahe einem Spielplatz im Filderstädter Stadtteil Bonlanden gefunden wurde. Dazu gehören auch Ermittlungen im Stuttgarter Drogen- und Obdachlosenmilieu.