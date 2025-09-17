Ziemlich kurzfristig hat das ZDF für seine Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ den Leichenfund im Filderstädter Stadtteil Bonlanden ins Programm aufgenommen.
17.09.2025 - 22:07 Uhr
Manche Fälle finden schnell Eingang in die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Das gilt aktuell für den Fall der Frauenleiche, die in einem Reisekoffer im Filderstädter Stadtteil Bonlanden gefunden wurde. Seit Ende August ermittelt die Sonderkommission Trolley in dieser Sache, ist mehr als 100 Hinweisen nachgegangen, die aber offensichtlich nicht zur Lösung des Falls beigetragen haben. Jetzt wurde dieser Fall gleich zum Auftakt der Sendung vorgestellt. Allerdings haben sich im weiteren Verlauf von Aktenzeichen XY ungelöst keine Hinweise ergeben.