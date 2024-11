In Fellbach wird am Freitag die Leiche einer Frau entdeckt. Es gibt Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 09.11.2024 - 16:45 Uhr

In Fellbach ist am Freitag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach wurde die Tote obduziert und es ergaben sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Bei der Kriminalpolizei in Waiblingen wurde eine Sonderkommission eingerichtet, „um zum einen die Identität des Opfers zu klären und zum anderen zur Aufklärung der Tat beizutragen“, so ein Polizeisprecher.