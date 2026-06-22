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  6. Jonathan Hummel holt zweimal Gold und peilt EM-Medaille an

Leichtathletik Jonathan Hummel holt zweimal Gold und peilt EM-Medaille an

Leichtathletik: Jonathan Hummel holt zweimal Gold und peilt EM-Medaille an
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Jonathan Hummel von der LG Leinfelden-Echterdingen sicherte auch den Titel im 110-Meter-Hürdensprint. Foto: Ralf Görlitz

Bei den Süddeutschen Meisterschaften gehen acht Medaillen an Athleten aus der Region Stuttgart/Filder.

Vermutlich wäre für die Teilnehmer aus der Region Stuttgart/Filder bei den Süddeutschen Meisterschaften in Koblenz mehr als letztlich achtmal Edelmetall herausgesprungen. Aber zahlreiche Medaillen-Kandidatinnen und -Kandidaten hatten in diesem Jahr auf die Teilnahme an den Süddeutschen Titelkämpfen der Frauen, Männer und U18 verzichtet und richteten lieber ihren Fokus auf die nationalen Titelkämpfe. Die werden in wenigen Wochen in Bochum-Wattenscheid ausgetragen, weil es dort letztlich um die Qualifikationen für die U-18-Europameisterschaften im italienischen Rieti (16. bis 19. Juli) und um die Tickets für die EM in Birmingham/ England (10. bis 16. August) gehen wird.

 

Hummel überzeugt durch Schnelligkeit und Sprungkraft

In Konstanz präsentierte sich Jonathan Hummel in herausragender Verfassung. Der 16-jährige Nachwuchs-Athlet von der LG Leinfelden-Echterdingen trumpfte zunächst im 110-Meter-Hürdensprint mit dem Gewinn der Goldmedaille in persönlicher Bestzeit von 14,31 Sekunden auf und holte sich wenige Stunden später auch noch Gold Nummer zwei im Stabhochsprung mit 4,85 Metern. Hummel, deutscher U-18-Meister des letzen Jahres, kam dabei zwar nicht an seine Jahresbestmarke von 5,10 Meter heran, blickt aber dennoch in seiner Paradedisziplin optimistisch in die Zukunft. „Ich hoffe, dass ich bald 5,30 Meter springen werde, am besten bei den U-18-Europameisterschaften. Mit dieser Höhe hätte ich gute Chancen auf eine EM- Medaille“, sagte er. Und seine Trainerin Anjuli Knäsche, selbst sechsfache deutsche Stabhochsprung-Meisterin, ergänzte: „Jonathan verfügt über eine gute Schnelligkeit und eine natürlich Sprungkraft. Ich traue ihm das zu.“

Der Feuerbacher Julius Feuerfeil jubelt über die 1500 Meter

Derweil präsentierte sich auch Julius Feuerfeil (Sportvg Feuerbach) mit seiner Goldmedaille über 1500 Meter in neuer, persönlicher Bestzeit von 4:04,23 Minuten in guter Form und qualifizierte sich mit dieser Zeit für die deutschen Titelkämpfe. Hinzu kamen Silbermedaillen-Erfolge im Kugelstoßen von Jannik Krewenka mit 16,45 Meter, von 200-Meter-Sprinterin Lisa Nippgen in 23,58 Sekunden und Mia-Sophia Haase im Dreisprung mit 12,65 Metern (alle VfB Stuttgart) sowie von Alexandra Baranski (Stuttgarter Kickers) über 800 Meter in 2:09,81 Minuten. Zudem gewann Alia Schwarz (VfB Stuttgart) die Bronzemedaille im Dreisprung mit 12,31 Metern.

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