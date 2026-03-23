Leichtathletik Spannende Hatz um den Hasenhof
Bei den Kreis-Crosslaufmeisterschaften in Waldenbuch waren mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start.
Bei den Kreis-Crosslaufmeisterschaften in Waldenbuch waren mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start.
Die Sportanlagen am Waldenbucher Hasenhof waren am vergangenen Samstag bereits zum wiederholten Mal Schauplatz der Crosslaufmeisterschaften der Kreise Böblingen und Calw mit Gaststartern auch aus der Region. Genau 301 große und vor allem kleine Athletinnen und Athleten machten sich auf die spannende Rundenhatz mit süßer Belohnung – gab es doch für alle Teilnehmer neben Urkunden und Medaillen hinterher auch leckere Schokoladenquadrate des bekannten örtlichen Herstellers.