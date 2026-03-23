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  6. Spannende Hatz um den Hasenhof

Leichtathletik Spannende Hatz um den Hasenhof

Leichtathletik: Spannende Hatz um den Hasenhof
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Packender Kampf bis zur Ziellinie (von links): Leo Dinkos, Tim Boese und Ludwig Dinkos. Foto: Holger Schmidt

Bei den Kreis-Crosslaufmeisterschaften in Waldenbuch waren mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start.

Die Sportanlagen am Waldenbucher Hasenhof waren am vergangenen Samstag bereits zum wiederholten Mal Schauplatz der Crosslaufmeisterschaften der Kreise Böblingen und Calw mit Gaststartern auch aus der Region. Genau 301 große und vor allem kleine Athletinnen und Athleten machten sich auf die spannende Rundenhatz mit süßer Belohnung – gab es doch für alle Teilnehmer neben Urkunden und Medaillen hinterher auch leckere Schokoladenquadrate des bekannten örtlichen Herstellers.

 

Den Anfang machten die Erwachsenen: 20 Frauen, Männer und Senioren nahmen die fünf Runden mit je 1200 Metern in Angriff. Als Erste ins Ziel kamen Philipp Mayer (TSV Schönaich/24:28 Minuten) und Franziska Hatzl (TSV Dagersheim/29:04 Minuten).

Großes Läuferfeld in der Jugend

Noch größer waren die Felder in den unterschiedlichen Altersklassen und Distanzen beim Nachwuchs. Dabei waren fast alle der insgesamt 20 teilnehmenden Vereine auf dem Siegerpodest vertreten. Unter den 22 Mädchen U14 gewann Greta Blessing (SpVgg Holzgerlingen), die nach 7:35 Minuten ihrer Zwillingsschwester Carlotta neun Sekunden auf den 1800 Metern abnahm. Zusammen mit ihrer Vereinskameradin Klara Jomrich holte das Duo auch die Mannschaftswertung vor der SpVgg Weil der Stadt und der LG Gäu Athletics.

Bei den Jungs U12 lieferten sich Tim Boese, Ludwig und Leo Dinkos vom VfL Sindelfingen ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie. Am Ende entschied jeweils eine Sekunde über die Reihenfolge auf dem Treppchen. Unter den älteren Jungs U14 setzte sich Julian Timm (LG Gäu Athletics) mit 7:05 Minuten klar durch. Mit 19 Sekunden Rückstand kam der ein Jahr jüngere Sebastian Backers (VfL Sindelfingen) als Zweiter ins Ziel, Lorenzo Battezati (TSV Dagersheim/7:29 Minuten) wurde Dritter.

Über 2400 Meter U16 ließ ein weiteres VfL-Sindelfingen-Trio im Kampf um die Spitzenplätze nichts anbrennen. Lennox Wünsche holte in 8:40 Minuten den M14-Titel vor Erik Dinkos (8:45 Minuten), Arthur Dinkos konnte sich nach glatten neun Minuten mit Gold M15 und dem gemeinsamen Mannschaftserfolg trösten. Bei den Mädchen gewann Emma Gomringer (SV Nufringen/9:31 Minuten) knapp vor Carlotta Froese (9:34 Minuten) und Lena Jomrich (9:55 Minuten/beide SpVgg Holzgerlingen), der Sieg W15 ging in 10:40 Minuten an Ida Haas (TV Altdorf).

Organisatoren mit Veranstaltung zufrieden

Im abschließenden 3600-Meter-Lauf der Jugend U18 und U20 verteidigte der lange führende Sergey Zhabitskiy (VfL Sindelfingen) nach 13:13 Minuten Platz 1 knapp gegen den von hinten heranstürmenden Mattis Ackermann (TV Altdorf). Bei den Mädchen hatte Jule Krauß (SpVgg Holzgerlingen) mit 14:45 Minuten einen erklecklichen Vorsprung auf die allerdings drei Jahre jüngere Leonie Beck (SV Nufringen/14:57 Minuten).

Große Zufriedenheit herrschte hinterher auch bei Veranstaltern und Organisatoren. „Über vier Stunden konnten wir den Läuferinnen und Läufern einen reibungslosen Ablauf und faire Wettkämpfe anbieten“, freute sich Miriam Knöller aus der Abteilungsleitung der gastgebenden Leichtathleten vom TSV Waldenbuch.

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