Die Initiative Liegend-Demo ruft am Samstag zu einer Aktion in Stuttgart auf. Wir haben im Vorfeld mit einer Mutter gesprochen, deren Kinder an Long Covid leiden und zu Pflegefällen geworden sind.

Alexandra Kratz 09.05.2025 - 21:52 Uhr

Es fühlt sich an, als wären die Batterien immer leer. Betroffene liegen zum Teil schon seit Jahren im Bett und haben nur selten die Kraft aufzustehen. Sie können nicht mehr arbeiten, nicht mehr zur Schule gehen, das Gehirn ist wie vernebelt. Wer Long Covid hat, ist schwer krank. Etwa 620 000 Tausend Menschen in Deutschland leiden an Langzeitfolgen einer Coronainfektion. Weil sie selbst zu schwach sind, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen und für ihre Rechte zu kämpfen, ruft die Initiative Liegend-Demo Freunde und Angehörige dazu auf. Am Samstag, 10. Mai, 15 bis 17 Uhr, ist eine Aktion auf dem Marktplatz in Stuttgart geplant. Die Teilnehmenden fordern mehr Geld für Pflege und Forschung und mehr Engagement.