Dennis Seimen spielt eine überaus stabile Saison beim SC Paderborn. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter hat einen großen Anteil daran, dass der Zweitligist als Tabellenfünfter mittendrin ist im Aufstiegsrennen und von der Bundesliga träumen darf. Am Wochenende aber war Seimens Beitrag noch ein bisschen größer als sonst: Er avancierte zum Schlüsselspieler und rettete seiner Mannschaft beim 0:0 beim VfL Bochum mit mehreren Reflexen aus kurzer Distanz einen Punkt.

Dennis Seimen soll beim VfB die künfitge Nummer eins werden „Ich bin froh, dass es so geklappt hat. Ich habe heute einen Sahnetag gehabt“, sagte Seimen im Anschluss – verwies aber auch auf das Steigerungspotenzial des Aufstiegsaspiranten: „Wir versuchen dann nächste Woche ein besseres Spiel hinzulegen. Wenn wir besser verteidigen, dann muss ich vielleicht nicht so oft eingreifen. Der Punkt geht gerade so in Ordnung.“

Die Torhüter-Leistung beeindruckte auch den Gegner, der in puncto Torchancen klar die Nase vorne hatte – mit 1,9 zu 0,5 Expected Goals und 21 zu 6 Abschlüssen. „Den Namen werde ich mir merken“, sagte Bochums Offensivspieler Gerrit Holtmann mit Blick auf Seimen: „Der hat alles gehalten, der wird eine große Rolle irgendwann in der Bundesliga spielen.“ Genau das ist im Übrigen auch der Plan des VfB: Seimen soll die künftige Nummer eins im Kasten der Stuttgarter werden, womöglich schon ab Sommer.

Die Zukunft von Alexander Nübel ist offen. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der derzeitige Stammkeeper Alexander Nübel ist bis Saisonende vom FC Bayern ausgeliehen, seine Zukunft offen. Im Sommer endet auch Seimens Arbeitspapier mit den Paderbornern, die über keine Kaufoption verfügen. Fest steht: Mit Leistungen wie gegen Bochum ist der 20-jährige Schlussmann auf dem besten Weg, sich die nötige Bundesliga-Reife zu holen.