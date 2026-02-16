Der Torhüter des SC Paderborn glänzt gegen den VfL Bochum mit mehreren Paraden – und beeindruckt dabei sogar den Gegner.
16.02.2026 - 10:21 Uhr
Dennis Seimen spielt eine überaus stabile Saison beim SC Paderborn. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter hat einen großen Anteil daran, dass der Zweitligist als Tabellenfünfter mittendrin ist im Aufstiegsrennen und von der Bundesliga träumen darf. Am Wochenende aber war Seimens Beitrag noch ein bisschen größer als sonst: Er avancierte zum Schlüsselspieler und rettete seiner Mannschaft beim 0:0 beim VfL Bochum mit mehreren Reflexen aus kurzer Distanz einen Punkt.