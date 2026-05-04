Der formstarke 21-Jährige erzielt in der Heimpartie gegen Hertha BSC ein ganz wichtiges Tor. Wie aber haben sich die weiteren Leihspieler des VfB bei ihren Clubs geschlagen?
04.05.2026 - 12:15 Uhr
Mit dem dritten Heimsieg in Serie hat der 1. FC Magdeburg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Gegen Hertha BSC siegten die Magdeburger vor 28.123 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Dabei erzielte die VfB-Leihgabe Laurin Ulrich (61.) das goldene Tor der Partie. Mit 36 Punkten liegen die Magdeburger auf Rang 14, zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.