Hinter den Kulissen läuft ein Zwist zwischen Oberbürgermeister Otto Ruppaner und Michael Quaas. Der Anwalt kritisiert dessen Vorgehen im Moscheestreit, der OB weist die Vorwürfe zurück.
02.10.2025 - 08:00 Uhr
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen fordert den Abriss der nicht ganz fertig gebauten Moschee bis Ende des Jahres ein. Das hat der Gemeinderat Ende Juli entschieden. Die Bauherren – der muslimische Verein VKBI und sein Kölner Dachverband VIKZ – lehnen dies jedoch ab. Der Verein will zunächst einmal die Entschädigungsfrage klären. So ist der aktuelle Stand im Moscheestreit von Leinfelden-Echterdingen.