Leinfelden-Echterdingen „Hatte schon Angst“: Neunjährige lebt ihren Traum in Stuttgart
Melis aus Leinfelden-Echterdingen hat neben Schule, Hobbys und Freunden noch einen anderen Termin im Kalender: Sie steht auf einer großen Bühne in Stuttgart.
Melis aus Leinfelden-Echterdingen hat neben Schule, Hobbys und Freunden noch einen anderen Termin im Kalender: Sie steht auf einer großen Bühne in Stuttgart.
Aufstehen, fertigmachen, frühstücken, ab in die Schule, dann Hausaufgaben machen, sich mit Freundinnen treffen, vielleicht einem Hobby nachgehen: Für andere Mädchen im Grundschulalter ist dieser Mittwoch ein ganz normaler Mittwoch. Für die neunjährige Melis aus Leinfelden-Echterdingen ist dieser Mittwoch aber ein besonderer: Nach der Schule musste sie die Wissenschafts-AG ausfallen lassen, denn am Abend wird sie als kleine Prinzessin Anna auf der Musicalbühne stehen und in Disneys „Die Eiskönigin“ mitspielen.