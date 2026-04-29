Aufstehen, fertigmachen, frühstücken, ab in die Schule, dann Hausaufgaben machen, sich mit Freundinnen treffen, vielleicht einem Hobby nachgehen: Für andere Mädchen im Grundschulalter ist dieser Mittwoch ein ganz normaler Mittwoch. Für die neunjährige Melis aus Leinfelden-Echterdingen ist dieser Mittwoch aber ein besonderer: Nach der Schule musste sie die Wissenschafts-AG ausfallen lassen, denn am Abend wird sie als kleine Prinzessin Anna auf der Musicalbühne stehen und in Disneys „Die Eiskönigin“ mitspielen.

Seit vergangenem Sommer gehört Melis zu den 26 Mädchen, die im Wechsel die junge Prinzessin Elsa und die junge Prinzessin Anna darstellen. Ihre Partnerin ist die zehnjährige Emma aus Nagold, die den Part der Elsa spielt. „Wir haben uns beim Casting kennengelernt und seitdem sind wir befreundet“, erzählen die beiden Mädchen. „Wir mussten Text auswendig lernen und vortragen, außerdem verschiedene Lieder einüben und vorsingen“, sagt Melis. Das Casting ging über mehrere Runden. „Ich habe schon Angst gehabt, dass ich nicht weiterkomme“, meint Melis, „aber ich habe einfach gehofft, dass es klappt.“ Nach dem finalen Casting kam dann am Tag darauf die erlösende Email: „Ich bin von der Schule nach Hause gekommen, und meine Mama hat gesagt: Schau dir mal diese Email an“, erzählt Melis. „Da war ich so erleichtert und fröhlich.“

Melis aus Leinfelden-Echterdingen: Sie beginnt die Show

Die Rolle als junge Anna hat es durchaus in sich: Melis singt, hat Text, muss sich Tanz- und Bewegungsabfolgen in den Szenen merken. „Ich habe früher im Chor der Schule gesungen“, erzählt sie, „und bei Musicalaufführungen mitgemacht. Und immer wenn ich ein Lied gehört habe, habe ich versucht, es nachzusingen.“ In der Vorbereitung auf den ersten Auftritt in der Eiskönigin lernen die Mädchen die Lieder zu singen, die Choreografien, wann sie wo stehen oder hinlaufen müssen. An diesem Mittwoch steht Melis’ 27. Show an – sie ist beinahe schon ein kleiner Profi. Nervös wird sie trotzdem noch: „Auf dem Weg zur Bühne bekomme ich ein Kribbeln im Bauch“, verrät die Neunjährige. Die Show beginnt auch mit der kleinen Anna, sie singt die erste Zeile des Abends: „Wenn ich das gesungen habe, ist die Aufregung weg.“

In der Maske bekommt Melis die Perücke aufgesetzt, um sich in Anna zu verwandeln. Foto: Fritzsche

Der Abend beginnt für Melis und Emma im Prinzessinnenzimmer, so wird der Aufenthaltsraum für die Kinderdarstellerinnen genannt. Hier können sie ankommen, etwas trinken oder essen, lesen oder Spiele spielen, bis es losgeht: Zuerst gehen sie noch einmal ihre Szenen durch, üben die Texte mit Thomas Hirschfeld, dem künstlerischen Leiter der Kinderdarsteller. Dann kommt Tanja Goldstein dazu, die heute das Orchester dirigieren wird, wärmt mit den Mädchen die Stimmen auf und lässt sie sich einsingen. Anschließend geht es ab zum Umziehen: Emma und Melis verwandeln sich in Elsa und Anna – zumindest, was die Kleider angeht.

Die Verwandlung wird dann in der Maske perfekt: Die Haare der Mädchen werden hochgesteckt, damit sie ihre Perücken aufgesetzt bekommen können. Noch ein bisschen Puder, Rouge und Lippenstift, und alles sitzt perfekt: Aus Melis und Emma werden die jungen Prinzessinnen Anna und Elsa.

Musical „Die Eiskönigin“: Strenge Vorgaben für Kinderdarsteller

Was macht Melis am meisten Spaß am Auftreten? „Anna passt einfach gut zu mir, ich kann so sein, wie ich bin. Auf der Bühne zu stehen, und die Leute schauen uns zu, das gefällt mir am meisten.“ Am liebsten spielt sie mit Emma gemeinsam – das ist auch meistens der Fall, nur manchmal gibt es Terminkonflikte, und Melis bekommt eine andere Elsa als Partnerin. Denn für die Kinderdarstellerinnen gelten besondere Arbeitsschutzregeln: Maximal zweimal pro Monat dürfen sie auftreten, und maximal 30 Mal im Jahr. Auch die Vorstellungen selbst finden zu Uhrzeiten statt, die so getaktet sind, dass die Mädchen zum Schlussapplaus noch mit dabei sein können. Denn das ist die Belohnung für ihre Mühen: unter dem Applaus der Zuschauer sich auf der Bühne verbeugen. „Das ist so ein tolles Gefühl“, sagt Melis.

Emma (links) und Melis spielen die junge Elsa und Anna im Musical. Foto: Fritzsche

Die Neunjährige kann sich auch gut vorstellen, später einmal der Musicalbühne treu zu bleiben. „Ich würde aber auch gerne einmal als Schauspielerin in einem Film mitspielen.“ Und das traut man ihr auch zu: Melis spielt und singt so sicher, gut und mit vollem Einsatz, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Sie bringt dieselbe Energie auf die Bühne, mit der sie zuvor durchs Treppenhaus getanzt ist. Und beim Schlussapplaus strahlt sie übers ganze Gesicht.