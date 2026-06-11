Die Fraktion L.E. Bürger/DiB setzt sich für den Weiterbetrieb des Krematoriums auf dem Leinfelder Waldfriedhof ein. Sie will zentrale Punkte geprüft wissen.

Das Leinfelder Krematorium auf dem Waldfriedhof steht vor dem Aus. Der Betrieb der Anlage ist eine freiwillige Leistung der Stadt – und steht damit aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf dem Prüfstand. Die Stadt muss pro Jahr rund 120.000 Euro Zuschuss zahlen. Es soll geprüft werden, ob die Anlage ein privater Betreiber übernehmen kann. Es gibt aber auch Fürsprecher im Gemeinderat. Neben den Christdemokraten ist das die Fraktion L. E. Bürger/DiB. Die hat nun beantragt, über die Zukunft des Krematoriums erst dann zu entscheiden, wenn mehrere, für sie zentrale Punkte geprüft und geklärt sind.

Die Vorteile einer Kremation vor Ort in Leinfelden-Echterdingen seien bekannt: „kurze Wege, Nachhaltigkeit, größere Flexibilität sowie ein würdevoller und respektvoller Umgang mit den Verstorbenen und ihren Angehörigen“, schreiben sie in dem Vorstoß. Und: „Für einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb wären mindestens 600, idealerweise etwa 700 Kremationen erforderlich. Wir sind überzeugt, dass dieses Ziel durch gemeinsame Anstrengungen sowie eine bessere Aufklärung der Bevölkerung erreichbar ist.“

Sollte das Krematorium in Leinfelden weiter betrieben werden? Dafür gibt es nun einen Vorstoß. Foto: dpa-Zentralbild (Symbolbild)

Die Kommunalpolitiker wollen konkret wissen, welche Kosten im Falle einer Schließung des Krematoriums weiterhin entstehen. Insbesondere die Kosten für die künftige Heizung der Feierhalle interessieren die Fraktion. Ob und unter welchen Voraussetzungen ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb des Krematoriums gemeinsam mit interessierten Bestattungsunternehmen möglich ist, solle geprüft werden.

Eine Kremation außerhalb von Leinfelden bedeutet zusätzliche Kosten für Angehörigen

Angehörigen sei häufig nicht bewusst, dass Kremationen außerhalb Leinfeldens für Bestattungsunternehmen oftmals deutlich lukrativer sind. „Dadurch entstehen für die Hinterbliebenen für Fahrten und Kühlungen zusätzliche Kosten von mehreren hundert Euro pro Auftrag.“ Die aktuelle Diskussion um eine mögliche Stilllegung biete die Chance, die Bevölkerung umfassend zu informieren: Eine Kremation vor Ort könne Kosten sparen und zugleich eine möglichst flexible und persönliche Betreuung der Angehörigen gewährleisten.

„Dies erscheint uns besonders wichtig, da die finanziellen Belastungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen derzeit stark zunehmen“, betonen die L.E. Bürger/DiB in ihrem Schreiben. Gerade für von Altersarmut betroffene Menschen und Geringverdienende könnten Bestattungskosten schnell zu einer großen Belastung und Sorge werden. „Auch hier sehen wir eine soziale Verantwortung der Kommune gegenüber unserer Stadtgesellschaft.“ Eine würdevolle und bezahlbare Bestattung sollte keine Frage des Einkommens sein.

Gemeinsam mit interessierten Unternehmen sowie externen Beratungspartnern sollten Möglichkeiten geprüft werden, wie das Krematorium langfristig erhalten und der städtische Zuschuss deutlich reduziert oder im besten Fall vollständig vermieden werden kann. Die Fraktion hält es für zweckmäßig eine externe Expertise hinzuzuziehen. Beratungsunternehmen wie Funebra oder Cremtec seien erfahren in der Unterstützung von Kommunen bei der Sanierung, dem wirtschaftlichen Betrieb sowie möglichen Privatisierungslösungen kleinerer Krematorien.