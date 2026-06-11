Die Fraktion L.E. Bürger/DiB setzt sich für den Weiterbetrieb des Krematoriums auf dem Leinfelder Waldfriedhof ein. Sie will zentrale Punkte geprüft wissen.
Das Leinfelder Krematorium auf dem Waldfriedhof steht vor dem Aus. Der Betrieb der Anlage ist eine freiwillige Leistung der Stadt – und steht damit aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf dem Prüfstand. Die Stadt muss pro Jahr rund 120.000 Euro Zuschuss zahlen. Es soll geprüft werden, ob die Anlage ein privater Betreiber übernehmen kann. Es gibt aber auch Fürsprecher im Gemeinderat. Neben den Christdemokraten ist das die Fraktion L. E. Bürger/DiB. Die hat nun beantragt, über die Zukunft des Krematoriums erst dann zu entscheiden, wenn mehrere, für sie zentrale Punkte geprüft und geklärt sind.