Grundschuleltern in Leinfelden-Echterdingen sind verunsichert und verärgert. Elternvertreter sammeln Stimmen ein, es werden Briefe an die Stadtverwaltung aufgesetzt. Der Anlass: Mütter und Väter haben am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien eine Mail von der Schulkindbetreuung in ihrem Postfach gehabt. Die Eltern wurden mit diesem dreiseitigem Schreiben informiert, dass sie ihren Nachwuchs bis zum 15. März und für das neue Schuljahr neu im digitalen Elternportal der Stadt registrieren und anmelden müssen, auch wenn sie schon einen Betreuungsplatz haben. „Wir müssen auch erneut die Arbeitgeber-Bescheinigung über unseren Beschäftigungsumfang hochladen“, sagt Johanna Pressel, die insgesamt drei Kinder hat – darunter einen Jungen, der Grundschüler ist.