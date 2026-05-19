Leinfelden-Echterdingen Mit Axt und Messer? Unbekannte zerstören wiederholt Kita-Waldplatz
Unbekannte zerstören in Leinfelden-Echterdingen ein zur Kita Wunderwelt gehörendes Waldstück. Die Verantwortlichen der Kita hoffen nun auf Hinweise.
Unbekannte zerstören in Leinfelden-Echterdingen ein zur Kita Wunderwelt gehörendes Waldstück. Die Verantwortlichen der Kita hoffen nun auf Hinweise.
Eigentlich sollte am Montag vor einer Woche wieder eine Gruppe der Stettener Kita „Wunderwelt“ den Wald erkunden dürfen. Daraus wurde allerdings nichts. Denn das kleine Areal hinter der Stettener Spielwiese und dem dazugehörigen Grillplatz wurde vermutlich am Wochenende des 9. und 10. Mai von Unbekannten verwüstet.