Leinfelden-Echterdingen möchte einen Unfallschwerpunkt der Stadt neu gestalten. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur Fahrradstraße. Das sind die Details.
16.01.2026 - 12:00 Uhr
Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Unfällen an dem Kreisverkehr der Stuttgarter-, Rohrer- und Bahnhofstraße. Die momentane Regelung für Radfahrer sieht vor, dass die Radler mit dem Autoverkehr in den Kreisverkehr einfahren. Doch angesichts von durchschnittlich 16 000 Autos am Tag ist besonders zu den Stoßzeiten Erfahrung, Entschlossenheit und Mut nötig, um sich in den dichten motorisierten Verkehr einzufädeln.