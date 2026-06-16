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Leinfelden-Echterdingen Rechtsstreit um Wirtshaus - wie es mit dem Sternlesberg weitergeht

Leinfelden-Echterdingen: Rechtsstreit um Wirtshaus - wie es mit dem Sternlesberg weitergeht
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Das Wirtshaus „Uff em Sternlesberg“ sollte eigentlich im Mai 2023 wiedereröffnen. Doch daraus wurde nichts. Foto: Natalie Kanter

Idyllische Lage, großer Biergarten: Das ehemalige Echterdinger Waldheim hat noch immer geschlossen. Die Stadt will das ändern.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Früher war das Echterdinger Waldheim als nettes Ausflugsziel bekannt. Es liegt idyllisch direkt am Wald, hat einen großen Biergarten. Auch jetzt noch wäre es für Wanderer, Radfahrer und Familien ideal, dort einzukehren. Die Kinder könnten auf dem Spielplatz gleich daneben spielen, während die Erwachsenen ein kühles Getränk genießen.

 

Doch das Wirtshaus „Uff em Sternlesberg“, wie das Waldheim zuletzt genannt wurde, liegt schon länger im Dornröschenschlaf. „Liebe Gäste, der Sternlesberg bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen!“, ist auf einem ausgeblichenen Zettel im Glaskasten des Gasthauses zu lesen. Unterzeichnet hat das Schriftstück die Wirtin Susanne Wörner. Ähnliche Worte sind auf dem Anrufbeantworter der Gaststätte zu hören, der sich abschaltet, bevor man selbst eine Nachricht aufsprechen kann. Kontakt mit der Pächter-Familie aufzunehmen, die auf dem Gelände auch wohnen soll, ist nicht möglich.

Wiedereröffnung hat es nie gegeben

Fest steht: Im Mai 2023 wollte die Pächter-Familie das Wirtshaus nach Jahren des Umbaus wieder eröffnen. Freitags ab 15 Uhr sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr sollte man dort wieder typisch schwäbische Gerichte essen können, hatte Susanne Wörner gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Diese Wiedereröffnung soll es aber nie wirklich gegeben haben, heißt es im Flecken. Die Gastronomie samt Biergarten blieb geschlossen.

„Diese Gastronomie soll wieder in Betrieb kommen.“

Otto Ruppaner, OB in Leinfelden-Echterdingen

„Diese Gastronomie ist nicht im Betrieb“, sagt auch Oberbürgermeister Otto Ruppaner in einem Pressegespräch. „Sie soll aber wieder in Betrieb kommen.“ Die Stadt will dem Ausflugsziel neues Leben einhauchen. „Dazu muss es aber nicht in städtischer Hand bleiben“, macht er deutlich. Die Kommune will das Gelände verkaufen. Der Käufer oder auch dessen Pächter sollen dort dann wieder eine Gastronomie eröffnen. Zuvor gebe es aber noch ein paar Dinge zu klären, sagt Ruppaner zunächst. Und dann auf Nachfrage: „Es gibt eine Auseinandersetzung, also unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man dort auch ohne Betrieb der Gaststätte noch wohnen darf.“

Das Gelände gehört der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Das Gebäude der Pächter-Familie. Im Oktober 2019 hatte die Kommune einen Erbbaurechtsvertrag mit den Pächtern geschlossen. „Der Vertrag dient vorrangig dem Ziel, dass das Gebäude saniert und die Gaststätte auch in Zukunft dauerhaft von der Pächterfamilie betrieben wird“, erklärt Bürgermeister Benjamin Dihm. Nachdem die Gaststätte aber seit Jahren nicht bewirtschaftet wird, obwohl das eine wesentliche Bestimmung des Vertrages sei, habe die Stadt den Heimfall ausgesprochen. Sie will das Erbbaurecht beenden. „Das Eigentum am Gebäude soll zurück auf die Stadt übertragen werden“, erklärt der Bürgermeister. Der Beschluss dazu ist Ende 2024 gefallen. Damals wurde auch beschlossen, den Mietvertrag über die Parkplätze und die Außenbewirtschaftung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden. Mit der Auseinandersetzung befasst sich auch das Stuttgarter Landgericht.

Das Verfahren läuft noch, erläutert ein Sprecher des Gerichts. Zwei mündliche Verhandlungen habe es schon gegeben, die erste vor knapp einem Jahr, die zweite diesen Januar. Der zuständige Richter habe „seine vorläufige Auffassung zum Sach- und Streitstand dargelegt, derzufolge der Heimfallanspruch bestehen und nicht verjährt sein dürfte“, schreibt er auf Nachfrage. Es sei über eine vergleichsweise Beilegung des Streits gesprochen worden. Will heißen: Die Stadt möchte sich mit den Pächtern einigen. Für Anfang Juli ist ein weiterer Verhandlungstermin anberaumt. Der könnte vor diesem Hintergrund nochmals verlegt werden, teilt der Sprecher mit.

Das Ganze erinnert ein wenig an die Geschichte der Moschee auf den Fildern. Auch in diesem Fall hatte die Stadt von ihrem Heimfallrecht Gebrauch gemacht. Die örtlichen Muslime wollten im Oberaichener Gewerbegebiet ein Gebetshaus samt umstrittenen Schülerwohnheim errichten. Nach mehreren Gerichtsverfahren steht dort nun ein Gebetshaus als Rohbau. Das Gebäude gehört mittlerweile der Stadt, genauso wie das Grundstück. Alles andere ist offen.

Das Wirtshaus „Uff em Sternlesberg“ hat eine wechselvolle Geschichte. Vor mehr als 90 Jahren weihte der sozialdemokratische Arbeiterverein Echterdingen das damalige Waldheim ein. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde es zu einem Heim für die Hitlerjugend. 1947 ging das Waldheim wieder an die SPD zurück. Mitglieder des SPD-Ortsvereins gründeten 1964 den Waldheimverein. Die Vereinsgründung war die Grundlage zur Weiterführung des Waldheims. Der Pächter der Waldheim-Gaststätte wurde über den Verein verwaltet. Mit den Pachteinnahmen konnte der Verein unter anderem den Spielplatz gleich nebenan gemeinsam mit der Stadt sanieren. 2018 hat sich der Verein allerdings aufgelöst.

Weil die Stadt sparen muss, will sie sich immer dann Gedanken darüber machen, sich von städtischen Gaststätten zu trennen, wenn dort ein Pächterwechsel oder größere Investitionen anstehen. Diese grundsätzliche Verabredung gibt es seit kurzem. Nichts zu befürchten hat der Hirschgraben in Musberg, der in einer städtischen Halle integriert ist. Auch das Echterdinger Paulaner in Echterdingen soll nicht verkauft werden. „Aufgrund seiner historischen Bedeutung und seiner Lage haben wir ein vitales Interesse, dass dies weiterhin eine gastronomische Einrichtung und ein Besuchermagnet bleibt“, sagt Ruppaner.

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Das Lucky ' s Flair in Leinfelden will die Kommune auch nicht missen. Denn die Gastronomie helfe Leben auf den Neuen Markt zu bringen. Die Eisdiele Zuckerschlecken in Echterdingen gehört ebenfalls der Stadt. Diese steht laut Bürgermeister Dihm nur dann zur Disposition, wenn die U5-Verlängerung nach Echterdingen kommt. In das Restaurant Mäulesmühle im Siebenmühlental hat die Stadt gerade erst investiert, die Heizung erneuert. Mit Julian Schramm und Jessica Göthel gibt es dort seit wenigen Monaten auch neue Pächter.

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