Leinfelden-Echterdingen Rechtsstreit um Wirtshaus - wie es mit dem Sternlesberg weitergeht
Idyllische Lage, großer Biergarten: Das ehemalige Echterdinger Waldheim hat noch immer geschlossen. Die Stadt will das ändern.
Idyllische Lage, großer Biergarten: Das ehemalige Echterdinger Waldheim hat noch immer geschlossen. Die Stadt will das ändern.
Früher war das Echterdinger Waldheim als nettes Ausflugsziel bekannt. Es liegt idyllisch direkt am Wald, hat einen großen Biergarten. Auch jetzt noch wäre es für Wanderer, Radfahrer und Familien ideal, dort einzukehren. Die Kinder könnten auf dem Spielplatz gleich daneben spielen, während die Erwachsenen ein kühles Getränk genießen.