Thomas Schmidt aus Korntal-Münchingen ist Notfallseelsorger. Er wird zu dramatischen Einsätzen gerufen. Dann muss er die richtigen Worte finden – oder schweigen können.

Franziska Kleiner 09.12.2024 - 18:37 Uhr

Vielleicht setzt er ganz persönlich seine Prioritäten im Leben inzwischen anders. Aber das hat in der Öffentlichkeit keine Rolle zu spielen, was all die Einsätze mit ihm, dem Notfallseelsorger Thomas Schmidt, machen. In der Öffentlichkeit, im Einsatz, ist schließlich er derjenige, der Ruhe bewahrt, der den Überblick behält, Hilfe organisiert, Ansprechpartner ist, sich nicht von Emotionen leiten lässt. Der das Schweigen aushält, wenn Angehörige, Betroffene, Beteiligte angesichts eines Schicksalsschlags, eines Unfalls, eines Unglücks schweigend den traurigen, furchtbaren, unerträglichen Moment durchleben. Der Notfallseelsorger ist im Zweifel einfach da.