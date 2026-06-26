Leo Neugebauer Auch der König der Athleten ist begeistert von Deniz Undav
Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) kämpft an diesem Wochenende beim Meeting in Ratingen gegen die Hitze – und hat auch die Fußball-WM im Blick.
Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) kämpft an diesem Wochenende beim Meeting in Ratingen gegen die Hitze – und hat auch die Fußball-WM im Blick.
Leo Neugebauer erlebt einen heißen Sommer, und das hat nicht nur mit den Temperaturen zu tun. Erst startete der Zehnkampf-Weltmeister Ende Mai in Götzis, an diesem Wochenende steht das Meeting in Ratingen an, Mitte August will er in Birmingham erstmals EM-Gold holen. Drei Wettkämpfe innerhalb von zweieinhalb Monaten hat Leo Neugebauer noch nie bestritten, und trotzdem findet er Zeit, auch noch die Fußball-WM zu verfolgen – mit einem besonderen Blick auf seine Vereinskollegen.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Ecuador zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?