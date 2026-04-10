Leonberg ändert Baupläne Alte Schuhfabrik Leonberg: Sozialer Wohnungsbau zur Hälfte gestrichen
Lange haben Leonberger Künstler für ihr Domizil gekämpft. Nun steht fest, was aus dem alten Gemäuer am Rande der Altstadt werden soll.
Lange haben Leonberger Künstler für ihr Domizil gekämpft. Nun steht fest, was aus dem alten Gemäuer am Rande der Altstadt werden soll.
Ein langwieriges wie zähes Ringen um eine Immobilie in bester Leonberger Innenstadtlage geht in die Zielgerade. Auf dem Gelände der Alten Schuhfabrik soll ein Quartier mit Wohnungen, Handel und Gewerbe entstehen. Damit rückt der Gemeinderat von seinem vor gut einem Jahr getroffenen Beschluss ab, auf der Fläche zwischen Altstadt und Rathaus ausschließlich sozialen Wohnungsbau zu realisieren.