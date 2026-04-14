Leonberg/Renningen Wetterfest in kurzer Hose: Dieser Brite wird im Supermarkt erkannt
Postbote und Fotograf Antony Northcutt trotzt in Leonberg Wind und Wetter in Shorts. Sein ungewöhnlicher Stil machte ihn zu einer lokalen Berühmtheit.
Postbote und Fotograf Antony Northcutt trotzt in Leonberg Wind und Wetter in Shorts. Sein ungewöhnlicher Stil machte ihn zu einer lokalen Berühmtheit.
In England tragen viele Postboten eigentlich immer kurze Hosen. Das sagt zumindest Antony Northcutt. Und er muss es wissen. Schließlich ist er gebürtiger Londoner. „Ich führe hier in Deutschland diese Tradition bloß fort“, fügt der 57-Jährige hinzu. Das heißt also, egal ob Sonne, Regen oder Schnee: Antony Northcutt begibt sich in „short trousers“, wie er in schönstem British-English betont, auf seine Runde durch Leonberg. Inzwischen lebt Northcutt seit einigen Jahren in Renningen. Dort baut er sich derzeit sein zweites Standbein auf – als Porträtfotograf mit einem eigenen Studio, in dem er nun sitzt und sagt: „Hier geht niemand raus ohne ein Foto von sich.“ Dafür zückt er spontan mal eine Kinder-Sofortbildkamera, mal eine Vintage-Spiegelreflex, mal anderes Profi-Equipment.