Welche Baustellen gibt es derzeit in Leonberg, im Strohgäu, in Weil der Stadt oder in Rutesheim oder Mönsheim? Wir haben die wichtigsten zusammengetragen.

In und um Leonberg gibt es eine Menge Baustellen. Hier die wichtigsten:

In der Uracher Straße in Leonberg sind auf Höhe der Hausnummer 9 Verkehrseinschränkungen nötig – bis voraussichtlich Ende Februar 2026.

Die Christian-Wagner-Straße in Leonberg-Warmbronn ist auf Höhe der Hausnummer 7 bis zum 31. Januar 2026 halbseitig gesperrt. Dies betrifft auch den Gehweg. An Liefertagen sind Halteverbote im Dahlienweg aufgestellt. Grund ist ein Hausneubau.

Noch bis voraussichtlich Freitag, 13. Juni, ist in Leonberg die Jahnstraße Ecke Strohgäustraße bis zur Jahnstraße 4 vollgesperrt. Grund hierfür ist eine Fahrbahn- und Gehwegerneuerung. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Kein Durchkommen in der Pforzheimer Straße im Leonberger Teilort Höfingen: Der letzte Bauabschnitt im Bereich der Lachentorstraße – hier ist auch die Kreuzung gesperrt – dauert bis voraussichtlich Juli.

Leonberg Höfingen - Baustelle mitten im Ort Foto: Simon Granville

In der Gebersheimer Straße in Rutesheim (K1059) werden bis voraussichtlich 11. Juli Arbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes durchgeführt. Ein sogenannter „Bypass“ am Kreisverkehr wird neu gebaut sowie der Fahrbahnbelag erneuert. Dabei wird die K1059 kurz vor Rutesheim vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustellen in Ditzingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen

Die Weilimdorfer Straße in Ditzingen wird zwischen der Stuttgarter Straße 2 und dem Kreisverkehr Weilimdorfer Straße/ Kirchgartenstraße für den Umbau der Verkehrsinsel und der Ampel gesperrt. Bei der Einmündung Weilimdorfer Straße wird die Stuttgarter Straße halbseitig gesperrt.

Wegen Stromverlegungsarbeiten ist in Gerlingen in der Christophstraße zwischen der Einmündung der Schillerstraße und der Hausnummer 4 in der Christophstraße eine Vollsperrung eingerichtet.

Für den Umbau der Bushaltestelle Hirschbergstraße (Südseite) in Gerlingen zu einer barrierefreien Bushaltestelle ist eine halbseitige Sperrung in der Panoramastraße eingerichtet.

Bis 31. August ist die Johannes-Daur-Straße in Korntal an der Ecke Weilimdorfer/Zuffenhauser Straße gesperrt. Es entsteht ein Neubau mit Wohnungen und Gewerbe.

Die Kelterstraße in Kallenberg ist auf Höhe der Hausnummer 65 bis voraussichtlich 30. Mai voll gesperrt. Der Schulbus Linie 612 A wird umgeleitet. Die Haltestelle Stammheimer Straße wird verlegt in die Daimlerstraße auf Höhe Hausnummer 1.

Die Schulstraße in Malmsheim ist derzeit eine Einbahnstraße. Grund ist die Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule. Dazu gilt in der Straße ein Halteverbot.

Hier wird an Landes- und Kreisstraßen gebaut

Bis Ende November wird die Landesstraße zwischen Heimsheim und Hausen saniert. Während der Arbeiten ist die Straße voll gesperrt. Umleitung über Tiefenbronn.

Bis November wird die Kreisstraße zwischen Hausen und Lehningen erneuert. Die Straße wird breiter, außerdem entsteht ein Radweg. Der Verkehr wird über Mühlhausen beziehungsweise Münklingen umgeleitet.

Die Rutesheimer Straße in Weissach ist vom 26. Mai bis 21. Juni auf Höhe der Hausnummer 19 voll gesperrt. Hier wird ein Baukran aufgestellt. Fußgänger können die Stelle jedoch passieren.

Die Kreisstraße zwischen Mönsheim und Flacht wird bis Frühjahr 2026 ausgebaut und ist gesperrt. Die Zufahrt zur Porsche-Südpforte ist nur aus Richtung Flacht möglich.

Baustellen in Weil der Stadt

In Weil der Stadt ist die Hindenburgstraße auf Höhe der Hausnummer 3 am Dienstag, 27. Mai, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr halbseitig gesperrt. Dort steht in diesem Zeitraum ein Autokran.

Ebenfalls in Weil der Stadt ist die Straße Am Spitalweiher auf Höhe der Hausnummer 12 ist vom 26. Mai bis 16. Juni halbseitig gesperrt. Dort wird ein Glasfaseranschluss gelegt. red