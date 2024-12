Wer schwelgt nicht gerne in Erinnerungen? Speziell das Betrachten alter Eisenbahnen löst bei vielen ein warmes, fast schon romantisches Gefühl aus. Da kommt dieses Youtube-Filmchen zur besinnlichen Adventszeit gerade recht – und wenn man es mit der Internet- und der Facebook-Seite des Vereins Stuttgarter Historische Straßenbahnen kombiniert, kann man dabei sogar noch etwas über die ÖPNV-Geschichte nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch im Strohgäu lernen.

Straßenbahnen fuhren 1993 noch anders

Der Film, um den es in diesem Adventsfensterchen geht, ist lediglich 50 Sekunden lang. Online gestellt hat ihn Andi Faupel. Das Material strotzt nur so vor Szenen, die die Erinnerung mancher Leserinnen und Leser anregen dürften: Zu sehen sind Straßenbahnen im Jahr 1993, wie sie oberirdisch durch Gerlingen kurven. Und zwar nicht auf der Route ab der Haltestelle Siedlung in Richtung Breitwiesen und Giebel, wo die Trasse auch heute entlang der Straße verläuft. Nein, die gelben Triebwagen kurven durch die Hofwiesen- und die Schillerstraße. Dort gibt es längst keine Gleise mehr. Aufgenommen wurde das Filmchen im April 1993, es soll „die beiden letzten Straßenbahnen in Gerlingen“ zeigen.

Wer sich nun weiter mit der Materie beschäftigen möchte, ist bei den Internetpräsenzen namens „Stuttgarter Historische Straßenbahnen“ richtig. Dort kann man erfahren – falls man es noch nicht wusste – dass es von Ende April 1989 bis Ende 1994 in Gerlingen ein Straßenbahnmuseum gab. Und dass die Stadtbahnlinie U6 seit 1997 in Teilen unterirdisch verkehrt und oben nichts mehr an die Straßenbahnen erinnert.

In der Kommentarspalte wird in Erinnerungen geschwelgt

Geschwelgt wird natürlich in den Kommentaren, sehr sogar. „Kann mich noch gut daran erinnern, als die Straßenbahn damals noch oberirdisch durch Gerlingen fuhr. Hat in den Kurven immer voll gequietscht“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: „Des war hald no a Stroßaboh; nedd so a Plaschdigglumb wia heid.“ Auch Erinnerungen an das einstige Straßenbahnmuseum werden geteilt. Das befindet sich mittlerweile in Stuttgart in unmittelbarer Nähe des Cannstatter Wasens (Adresse: Veielbrunnenweg 3, 70372 Stuttgart).

Im Internet stößt man auf der Videoplattform Youtube unter dem Suchbegriff „Gerlingen Straßenbahnen“ (oder über diesen QR-Code) auf das Filmchen – und auch noch auf weitere, die Fahrten von anno dazumal zeigen. Wer neugierig geworden ist, ist auf beim Verein Stuttgarter Historische Straßenbahnen richtig, zu finden auf www.shb-ev.net . Von dort gibt es auch Links zu Facebook und Instagram.

