Leonhardsviertel in Stuttgart Armut, Lärm und Hitze – Wer lebt im Leonhardsviertel?
Im Leonhardsviertel ist man mittendrin in Stuttgart, im Guten wie im Schlechten. Was heißt das ganz konkret? Ein Blick in ganz und gar nicht gewöhnliche Zahlen.
Im Leonhardsviertel ist man mittendrin in Stuttgart, im Guten wie im Schlechten. Was heißt das ganz konkret? Ein Blick in ganz und gar nicht gewöhnliche Zahlen.
Kein Stuttgarter Stadtviertel dürfte bei so geringer Größe eine so große Bekanntheit aufweisen wie das Leonhardsviertel. Es besteht im Wesentlichen aus drei Häuserblocks, dem Gustav-Siegle-Haus, dem Züblin-Parkhaus und der namensgebenden Leonhardskirche.