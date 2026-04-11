Der Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen hat sich die kostenlose Ausleihe zum Ziel gesetzt. Außerdem gibt es im Vorstand Veränderungen.

Beim Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen gibt es personelle Veränderungen: Barbara Fritsch-Höschele ist neue Vize-Vorsitzende des Fördervereins. Sie hatte bis Sommer vergangenen Jahres die Musberger Eichbergschule geleitet. Als Vorsitzender wurde Uwe Janssen für zwei Jahre wiedergewählt. Er nahm die Wahl an – zum letzten Mal, wie er betont.

„Wichtigste Aktivität unseres Vereins ist und bleibt der ehrenamtliche Betrieb der Büchereien in Musberg und Stetten.“ Uwe Janssen, Vorsitzender des Fördervereins Der Förderverein wurde 2004 von Menschen aus allen Stadtteilen gegründet, die sich gegen die damals geplante Schließung der Stadtteilbüchereien in Musberg und Stetten wehrten. Ergebnis der Verhandlungen mit der Stadt war dann, dass die beiden Einrichtungen ehrenamtlich geführt wurden. Darüber hinaus unterstützt der Verein die Stadtbüchereien in Echterdingen und Leinfelden ideell und finanziell.

„Wichtigste Aktivität unseres Vereins ist und bleibt der ehrenamtliche Betrieb der Büchereien in Musberg und Stetten“, sagt Uwe Janssen. Dem Verein ist es 2025 gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen. Der Förderverein wirkte zudem bei der langen Nacht der Bibliotheken in den beiden Stadtbüchereien mit. Mit Flohmärkten, Tombolas und durch Spenden wurde so viel eingenommen, dass Projekte der Stadtbücherei mit mehr als 5600 Euro unterstützt werden konnten.

Der Verein finanziert beispielsweise seit Jahren die kostenlosen Leseausweise für Kinder. Auch in diesem Jahr soll die Stadtbücherei wieder gefördert werden. Der Verein will Leserucksäcke spendieren, die Kindern zur Verfügung gestellt werden, die einen Bibliotheksführerschein gemacht haben, damit sie darin ihre ausgeliehenen Bücher und Medien nach Hause tragen können.