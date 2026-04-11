Der Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen hat sich die kostenlose Ausleihe zum Ziel gesetzt. Außerdem gibt es im Vorstand Veränderungen.
11.04.2026 - 14:00 Uhr
Beim Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen gibt es personelle Veränderungen: Barbara Fritsch-Höschele ist neue Vize-Vorsitzende des Fördervereins. Sie hatte bis Sommer vergangenen Jahres die Musberger Eichbergschule geleitet. Als Vorsitzender wurde Uwe Janssen für zwei Jahre wiedergewählt. Er nahm die Wahl an – zum letzten Mal, wie er betont.